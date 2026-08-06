İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figen Çetin'in rüşvet görüntüleri ortaya çıktı: Şuraya koy tenha görmezler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzmit Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni görüntülere ulaşıldı.

"Şöyle koy da oradan görünmesin"

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e bir zarf içerisinde para teslim edildiği iddia edildi. Savcılık kaynaklarına göre, söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere bırakıldığı ve Figan Çetin tarafından teslim alındığı öne sürülüyor.

“Üstüne de bir zarf attım müdürüm”

Dosyaya giren görüntülerin deşifresinde, içerisinde para bulunduğu belirtilen zarfın fark edilmemesi için gizlenmesine yönelik konuşmaların yer aldığı görüldü. Kayıtlarda bir kişinin, “Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin.” dediği, diğer kişinin ise “Zarfın içinde”, “Şu araya sıkıştırdım”, “Üstüne de bir zarf attım müdürüm.” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Operasyon bekliyorlarmış

Görüntülerde, zarfın odada bulunan bir bölüme gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir adli operasyona ilişkin konuşmaların da yer aldığı belirlendi. Deşifre tutanaklarına göre konuşmalarda, “Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada.” ve “Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.” ifadelerinin geçtiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında savcılık, görüntülerin çekildiği yer ve tarihi, zarfın içerisinde bulunduğu iddia edilen para miktarını, paranın kim tarafından hangi amaçla verildiğini ve daha sonra kime ulaştırıldığını araştırıyor.

Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor

Öte yandan görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi ruhsat veya idari işlemle bağlantılı olduğunun ve iddia edilen para trafiğinde başka kişi ya da kişilerin bulunup bulunmadığının da soruşturmanın önemli başlıkları arasında yer aldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, elde edilen görüntüleri dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirdiği ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü öğrenildi.

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