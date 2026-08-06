Adana'da trafikte tartıştığı sürücüye testereyle saldırdı: O anlar kamerada

Otomobiliyle seyir halinde olan sürücü A.H.Ş. (40), oto yıkamadan çıkan bir araca yol verdi. Bu sırada M.A.K.’nin kullandığı otomobil geri manevra yaparak yol üzerinde durdu. Bir süre bekleyen sürücü, aracın hareket etmemesi üzerine korna çaldı. Bunun ardından iki sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.İddiaya göre, otomobilin sürücüsü M.A.K., araçtan inerek diğer sürücüye saldırdı. Çıkan arbede sırasında yumruk darbesi alan sürücünün dudağından yaralandığı öne sürüldü.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K.'nin aracının bagajından aldığı turuncu saplı testereyle yeniden saldırıya geçtiği, ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı iddia edildi. Araçta bulunan diğer kişinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu.

Yaşananlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü polis merkezine giderek ifade verdi ve kendisini darbettiğini, tehdit ettiğini ve hakarette bulunduğunu öne sürdüğü M.A.K.'den şikayetçi oldu. M.A.K.’de A.H.Ş.’nin kendisine hareket ve küfür ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.