13:00, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:47, 06/08/2026, Perşembe
Uyuşturucu kullanan tutuklu CHP’li başkanlar Kılıçdaroğlu’na sitem etmiş
Uyuşturucu testi pozitif çıkan tutuklu CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili gazeteci Fatih Atik'ten dikkat çeken kulis bilgileri geldi. TGRT Haber canlı yayınında konuşan Atik, söz konusu isimlerle görüşen CHP'lilerle temaslarının olduğunu belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu bizi korumadı kendisine kırgınız" şeklinde sitemler geldiğini söyledi. Atik, Kılıçdaroğlu'nun "Hırsızlığa yolsuzlukla benim işim olmaz" dediğini hatırlatarak, "Kemal bey uyuşturucu kullanan adamı da nasıl korusun" ifadelerini kullandı. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu testlerinin pozitif çıktı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik mali suç soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturmada Beşikçioğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma bulunuyor.
Başlıklar :CHPKemal KılıçdaroğluSitemUyuşturucu
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