Telefon tamiri faciaya dönüşüyordu: Cep telefonu bataryası bir anda alev aldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir cep telefonu teknik servisinde yaşanan olay, lityum bataryaların oluşturabileceği tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Savrun Mahallesi'nde teknik servis işleten İlbey İsmail Şen, tamir ettiği cep telefonunun bataryasından bir anda duman yükseldiğini fark etti. Durumu anlayan Şen, alev almaya başlayan telefonu hızla çalışma masasının üzerine bıraktı.

BATARYA MASANIN ÜZERİNDE PATLADI

Telefonun masaya düşmesinin hemen ardından batarya şiddetli şekilde patladı. İş yeri sahibi İlbey İsmail Şen, panik yapmadan yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yaşanan olayda iş yerinde herhangi bir hasar oluşmazken, olası büyük bir facianın önüne geçildi.

İş yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, bataryanın bir anda alev aldığı, ardından patladığı ve yangına saniyeler içinde müdahale edildiği anlar yer aldı.