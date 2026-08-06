Trump'ın sahneye çıkan minik çocuğun peşinden koştuğu anlar kameraya yansıdı

Canlı yayında Yeni Partili vekillerle ilgili bomba iddia: "CHP’ye geri dönmeye çalışıyor"

Özgür Özel ve ekibinin kurduğu Yeni Parti'ye CHP'den 91 milletvekilinin geçmesinin ardından siyaset gündemine yeni bir iddia daha geldi. Gazeteci Fatih Atik, CHP'li milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere dayandırdığı kulis bilgisini TGRT Haber canlı yayınında paylaştı. Atik, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen bazı milletvekillerinin pişmanlık yaşadığını ve CHP ile yeniden temas kurduğunu öne sürdü. İsimlerini açıklamayacağını belirten Atik, "CHP ile temas kuran çok sayıda milletvekili var. 'Biz nasıl geri döneriz' diye. 10 diyen var, 15 diyen var ama ilerleyen dönemde ben bu sayının artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Atik, söz konusu milletvekillerinin pişmanlıklarını dile getirdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye çalıştıklarını da söyledi. Milletvekillerinin kendi aralarında toplantılar yaparak bu yönde karar alacaklarını ifade eden Atik, Yeni Parti'ye geçen bazı belediye başkanlarıyla ilgili de benzer gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü. Atik, Yeni Parti'den geri dönmek isteyenlerin bulunduğunu ancak kamuoyu baskısından çekindiklerini belirtti.