10:59, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:40, 06/08/2026, Perşembe
Trump'ın sahneye çıkan minik çocuğun peşinden koştuğu anlar kameraya yansıdı
Donald Trump, yönetiminin “bahşişlere vergi yok” politikası ile çocuklar için oluşturulan “Trump Accounts” adlı birikim hesaplarını tanıttığı etkinlikte Las Vegaslı bir çifti sahneye davet etti. Çiftin küçük oğlu sahnede dolaşmaya ve kenara doğru ilerlemeye başladı. Çocuğun sahneden uzaklaştığını fark eden Trump, hızla yanına giderek onu yakaladı ve sahnenin ortasına yönlendirdi. Trump daha sonra gülümseyerek, “Onun Biden gibi bu sahneden düşmesini istemiyorum.” dedi. Trump’ın sözleri salondakiler tarafından kahkaha ve alkışlarla karşılandı.
BIDEN SAHNEDEN DÜŞMÜŞTÜ
Haziran 2023’te dönemin ABD Başkanı Joe Biden, Colorado Springs’teki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde diplomaları dağıttıktan sonra sahnede bulunan bir kum torbasına takılarak yere düşmüştü.
Başlıklar :Donald TrumpJoe BidenABD
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