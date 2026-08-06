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Süheyla kavununda hasat zamanı: Rekolte yüzleri güldürdü

Süheyla kavununda hasat zamanı: Rekolte yüzleri güldürdü

10:45, 06/08/2026, Perşembe
IHA
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Süheyla kavununda hasat zamanı: Rekolte yüzleri güldürdü

Karadeniz’in tarım üssü Bafra Ovası’nda, lezzetiyle ün salan Bafra karpuzu ile "baldan tatlı" olarak bilinen Süheyla kavununda hasat tüm hızıyla devam ediyor. Rekoltenin yüz güldürdüğü ovada üreticiler kaliteli ürün elde etmenin sevincini yaşarken, düşük alım fiyatlarının ise beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

Samsun’un verimli tarım alanlarının başında gelen Bafra Ovası’nda bu yıl yaklaşık 13 bin dönüm alanda karpuz, 10 bin dönüm alanda ise Süheyla kavunu ekimi gerçekleştirildi.

Samsun’un verimli tarım alanlarının başında gelen Bafra Ovası’nda bu yıl yaklaşık 13 bin dönüm alanda karpuz, 10 bin dönüm alanda ise Süheyla kavunu ekimi gerçekleştirildi.

Karpuzda dönüm başına 6 ila 10 ton, kavunda ise 3 ila 6 ton arasında rekolte bekleniyor. Karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 3-4 TL arasında değişirken, kavunun tane fiyatı ise 15-20 TL arasında alıcı buluyor.



Karpuzda dönüm başına 6 ila 10 ton, kavunda ise 3 ila 6 ton arasında rekolte bekleniyor. Karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 3-4 TL arasında değişirken, kavunun tane fiyatı ise 15-20 TL arasında alıcı buluyor.

Karpuz üreticisi Necmettin Güven, Bafra Ovası’nın verimli topraklarına dikkat çekerek, "Bafra Ovası çok verimli topraklara sahip. Eskiler, ’İnsan dikseniz biter’ derler. Ancak son 5 yıldır zarar etmemek için mücadele ediyoruz. Bafra Ovası’ndaki karpuzun tat ve aromasını geçecek başka bir bölge yok" dedi.


Karpuz üreticisi Necmettin Güven, Bafra Ovası’nın verimli topraklarına dikkat çekerek, "Bafra Ovası çok verimli topraklara sahip. Eskiler, ’İnsan dikseniz biter’ derler. Ancak son 5 yıldır zarar etmemek için mücadele ediyoruz. Bafra Ovası’ndaki karpuzun tat ve aromasını geçecek başka bir bölge yok" dedi.

Üretici Arif Güven ise verimin yüksek olmasına rağmen fiyatların beklentinin altında kaldığını belirterek, "Bu sene verimimiz çok güzel. Bazı çiftçiler düşük fiyattan şikayetçi. Her şey bol, sezon bereketli ama satış yok. Vatandaşın bu karpuzu tüketmesi lazım. Hep köylü mü yiyecek? Köylü zaten bunu üretiyor. Vatandaş karpuza ‘büyük’ diyor. Çiftçi de küçük üretince kâr edemiyor. Ortada kaldık" ifadelerini kullandı.


Üretici Arif Güven ise verimin yüksek olmasına rağmen fiyatların beklentinin altında kaldığını belirterek, "Bu sene verimimiz çok güzel. Bazı çiftçiler düşük fiyattan şikayetçi. Her şey bol, sezon bereketli ama satış yok. Vatandaşın bu karpuzu tüketmesi lazım. Hep köylü mü yiyecek? Köylü zaten bunu üretiyor. Vatandaş karpuza ‘büyük’ diyor. Çiftçi de küçük üretince kâr edemiyor. Ortada kaldık" ifadelerini kullandı.

Süheyla kavunu üreticisi Cihan Özer de hasadın verimli geçtiğini ancak ekonomik açıdan beklentilerin karşılanmadığını söyledi. Özer, "Hasat güzel geçiyor. Verim ve kalitemiz çok iyi. Bu yıl 230 dönümde kavun, 200 dönüm alanda karpuz ektik. Ancak maliyetler her geçen yıl artıyor. Bu kavunun aroması ve tadı çok güzel. Yediğiniz zaman ağızda dağılıyor. Herkes bu kavunu seviyor. Özellikle çıkmasını bekleyen müşterilerimiz var ama bu yıl umduğumuz kazancı elde edemedik" diye konuştu.


Süheyla kavunu üreticisi Cihan Özer de hasadın verimli geçtiğini ancak ekonomik açıdan beklentilerin karşılanmadığını söyledi. Özer, "Hasat güzel geçiyor. Verim ve kalitemiz çok iyi. Bu yıl 230 dönümde kavun, 200 dönüm alanda karpuz ektik. Ancak maliyetler her geçen yıl artıyor. Bu kavunun aroması ve tadı çok güzel. Yediğiniz zaman ağızda dağılıyor. Herkes bu kavunu seviyor. Özellikle çıkmasını bekleyen müşterilerimiz var ama bu yıl umduğumuz kazancı elde edemedik" diye konuştu.

Bafra Ovası’nda hasadı süren Süheyla kavunu ve Bafra karpuzunda kaliteli ürün elde edilirken, üreticiler bereketli sezonun ekonomik olarak da karşılığını bulmasını bekliyor.



Bafra Ovası’nda hasadı süren Süheyla kavunu ve Bafra karpuzunda kaliteli ürün elde edilirken, üreticiler bereketli sezonun ekonomik olarak da karşılığını bulmasını bekliyor.
Başlıklar :süheyla kavunubafra ovasıbafra karpuzu
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