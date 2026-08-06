Süheyla kavununda hasat zamanı: Rekolte yüzleri güldürdü

Süheyla kavunu üreticisi Cihan Özer de hasadın verimli geçtiğini ancak ekonomik açıdan beklentilerin karşılanmadığını söyledi. Özer, "Hasat güzel geçiyor. Verim ve kalitemiz çok iyi. Bu yıl 230 dönümde kavun, 200 dönüm alanda karpuz ektik. Ancak maliyetler her geçen yıl artıyor. Bu kavunun aroması ve tadı çok güzel. Yediğiniz zaman ağızda dağılıyor. Herkes bu kavunu seviyor. Özellikle çıkmasını bekleyen müşterilerimiz var ama bu yıl umduğumuz kazancı elde edemedik" diye konuştu.



