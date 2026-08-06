Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
O geceyi yeniden yaşadık

O geceyi yeniden yaşadık

Sevda Dursun
04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
O geceyi yeniden yaşadık
Asırlık Gece dizi seti.

15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Asırlık Gece” dizisinin en kritik sahneleri, olayların yoğun olarak yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çekildi. Tankların yeniden köprüye çıktığı sette, oyuncular ve yapım ekibi zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin “O geceyi yeniden yaşadık” derken, oyuncu Gülsüm Ali, “Prova yaparken bile duygulanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Asırlık Gece” dizisinin çekimlerinde sona yaklaşıldı. Yönetmenliğini Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu’nun üstlendiği, Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın aynı adlı kitabından uyarlanan Miray Yapım imzalı dizinin en kritik sahneleri, olayların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çekildi. Üç gece boyunca köprünün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönü saat 01.00 ile 05.00 arasında trafiğe kapatıldı. Köprü çekimlerinin son gününde sete konuk olduğumuzda, o geceyi biz de yeniden yaşadık.

Gülsüm Ali
Gülsüm Ali

HAFIZALAR O GECEYE GİTTİ

Köprüye çıkar çıkmaz insanın aklına ilk gelen şey, buranın sadece bir film platosu olmadığıydı. Çünkü bundan tam 10 yıl önce, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş tam bu noktada şehit edilmişti. Tankların yeniden aynı yere yerleştirilmesi, silah seslerinin prova için bile olsa yankılanması ve insanların koşarak canlandırdığı sahneler, ister istemez hafızaları o geceye götürüyordu. Karşı şeritten geçen araçlar seti görünce korna çalıyor, camlardan el sallıyor, kimi zaman da cep telefonlarıyla o anları kaydediyordu. Sanki geçen her araç, “O geceyi unutmadık” diyordu.

Eyüp Gökhan Özekin
Eyüp Gökhan Özekin

500 KİŞİLİK GECE MESAİSİ

Yaklaşık 500 figüran, oyuncu ve teknik ekip sabaha kadar çalıştı. Sette herkes görevini yapıyordu ancak zaman zaman duygulu anlar yaşanıyor, ekiptekiler gözleri dolarak birbirine “Bu gerçekten yaşandı” demekten kendini alamıyordu. Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, dizinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en ağır proje olduğunu söyleyerek şu itirafta bulundu: “Şimdiye kadar yaptığımız belki de en zor ve en meşakkatli iş oldu. Üç gece boyunca köprüdeydik. Kurgu olduğunu bilsek de sanki o geceyi yeniden yaşadık. İlk gece kendi aramızda konuşurken karşı tarafta bulunan darbecileri canlandıran figürasyonlara bakıp bakıp, ‘Ya biz şunlara saldırsak mı?’ falan dedik, o kadar yoğun duygular vardı. Bu diziyle hem o geceyi yaşayanların hafızasını canlı tutmak hem de 15 Temmuz’u yaşamayan genç kuşaklara hakikati anlatmak istiyoruz.”

Cihan Sağlam
Cihan Sağlam

PROVADA BİLE DUYGULANIYORUZ

15 Temmuz gazisi Kübra Hatice Çiftçi’yi canlandıran oyuncu Gülsüm Ali ise karakteri canlandırmanın büyük sorumluluk olduğunu söyledi. Ali, “Hikâyesini okuduğumda çok etkilendim. Gerçekten darbecilere kafa tutmuş. Onu oynamak çok büyük bir sorumluluk benim için. Diziyi izledikten sonra onunla da konuşup yorumlarını almayı çok isterim. Aradan 10 yıl geçti ama 15 Temmuz’un izleri hâlâ çok canlı. Prova yaparken bile duygulanıyoruz” dedi.

EN ZOR BÖLÜMÜ SONA BIRAKTIK

Yönetmen Cihan Sağlam da dizinin en zorlu sahnelerini köprü çekimlerinin oluşturduğunu belirterek, “Filmcilik tarihinde belki de ilk kez üç gün boyunca çekimler için köprüyü kapattık. İstanbullu vatandaşlardan özür diliyoruz. Biz ‘Asırlık Gece’yi adeta ilmek ilmek işledik. Gerçeğe sadık kalmaya özen gösterdik. En zorlu bölümü de sona bıraktık. Umarım bu zor gecenin hakkını veririz" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ TANIDIĞIMI OYNADIM

  • Dizide Erol Olçok’u canlandıran Levent Sülün ise rolün kariyerindeki en ağır sorumluluklardan biri olduğunu söyledi. Çekimler öncesinde günlerce uyuyamadığını belirten oyuncu, duygularını şöyle anlattı: “Şimdiye kadar senaryodan doğan karakterleri oynadım. Hayatımda ilk kez tanıdığım bir insanı canlandırıyorum. Çekimler sırasında iki sahne beni çok etkiledi, biri rahmetli oğluyla yaptığı konuşma, ikincisi ise köprüde çektiğimiz vurulma anı. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Tankıyla tomasıyla burası bir film seti, evet ama bunlar gerçekten bir zamanlar yaşandı. Burada insanlar maalesef katledildi. Çok karmaşık duygular içindeyim”
Başlıklar :Asırlık Gece15 Temmuzdizi
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026