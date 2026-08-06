Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Asırlık Gece” dizisinin çekimlerinde sona yaklaşıldı. Yönetmenliğini Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu’nun üstlendiği, Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın aynı adlı kitabından uyarlanan Miray Yapım imzalı dizinin en kritik sahneleri, olayların yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çekildi. Üç gece boyunca köprünün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönü saat 01.00 ile 05.00 arasında trafiğe kapatıldı. Köprü çekimlerinin son gününde sete konuk olduğumuzda, o geceyi biz de yeniden yaşadık.

Gülsüm Ali

HAFIZALAR O GECEYE GİTTİ

Köprüye çıkar çıkmaz insanın aklına ilk gelen şey, buranın sadece bir film platosu olmadığıydı. Çünkü bundan tam 10 yıl önce, Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş tam bu noktada şehit edilmişti. Tankların yeniden aynı yere yerleştirilmesi, silah seslerinin prova için bile olsa yankılanması ve insanların koşarak canlandırdığı sahneler, ister istemez hafızaları o geceye götürüyordu. Karşı şeritten geçen araçlar seti görünce korna çalıyor, camlardan el sallıyor, kimi zaman da cep telefonlarıyla o anları kaydediyordu. Sanki geçen her araç, “O geceyi unutmadık” diyordu.

Eyüp Gökhan Özekin

500 KİŞİLİK GECE MESAİSİ

Yaklaşık 500 figüran, oyuncu ve teknik ekip sabaha kadar çalıştı. Sette herkes görevini yapıyordu ancak zaman zaman duygulu anlar yaşanıyor, ekiptekiler gözleri dolarak birbirine “Bu gerçekten yaşandı” demekten kendini alamıyordu. Yapımcı Eyüp Gökhan Özekin, dizinin bugüne kadar gerçekleştirdikleri en ağır proje olduğunu söyleyerek şu itirafta bulundu: “Şimdiye kadar yaptığımız belki de en zor ve en meşakkatli iş oldu. Üç gece boyunca köprüdeydik. Kurgu olduğunu bilsek de sanki o geceyi yeniden yaşadık. İlk gece kendi aramızda konuşurken karşı tarafta bulunan darbecileri canlandıran figürasyonlara bakıp bakıp, ‘Ya biz şunlara saldırsak mı?’ falan dedik, o kadar yoğun duygular vardı. Bu diziyle hem o geceyi yaşayanların hafızasını canlı tutmak hem de 15 Temmuz’u yaşamayan genç kuşaklara hakikati anlatmak istiyoruz.”

Cihan Sağlam

PROVADA BİLE DUYGULANIYORUZ

15 Temmuz gazisi Kübra Hatice Çiftçi’yi canlandıran oyuncu Gülsüm Ali ise karakteri canlandırmanın büyük sorumluluk olduğunu söyledi. Ali, “Hikâyesini okuduğumda çok etkilendim. Gerçekten darbecilere kafa tutmuş. Onu oynamak çok büyük bir sorumluluk benim için. Diziyi izledikten sonra onunla da konuşup yorumlarını almayı çok isterim. Aradan 10 yıl geçti ama 15 Temmuz’un izleri hâlâ çok canlı. Prova yaparken bile duygulanıyoruz” dedi.

EN ZOR BÖLÜMÜ SONA BIRAKTIK

Yönetmen Cihan Sağlam da dizinin en zorlu sahnelerini köprü çekimlerinin oluşturduğunu belirterek, “Filmcilik tarihinde belki de ilk kez üç gün boyunca çekimler için köprüyü kapattık. İstanbullu vatandaşlardan özür diliyoruz. Biz ‘Asırlık Gece’yi adeta ilmek ilmek işledik. Gerçeğe sadık kalmaya özen gösterdik. En zorlu bölümü de sona bıraktık. Umarım bu zor gecenin hakkını veririz" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ TANIDIĞIMI OYNADIM