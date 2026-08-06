Hakikatin izinde bir kısa film
04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Hakikat sonrası (post-truth) çağda karanlığa gömülen bir dünyanın ortasında; hakikati yeniden hatırlatmayı, popüler kültürün yüzeyselliğinden sıyrılmayı ve toplumsal sorumluluk bilincini yeniden uyandırmayı amaçlayan “Tantuni” filmi YouTube’da yayınlandı. Yönetmenliğini Mustafa Ahmet Kara’nın üstlendiği film, Milas merkezli müzik grubu ile Bodrum merkezli Tay Animasyon Stüdyosu’nun iş birliğiyle güçlü ve çok katmanlı bir anlatı sunuyor.
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