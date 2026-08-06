Derviş Zaim Antalya Altın Portakal’da jüri başkanı
04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Derviş Zaim
63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanlığı görevini Derviş Zaim üstlenecek. Filmlerinin senaryolarını kaleme almasının yanı sıra çoğu filminin yapımcısı olan Zaim, sinemanın yanı sıra edebiyat alanında da üretimlerini sürdürüyor. 24-31 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak olan festivalin Ulusal Yarışmaları’na başvurular, Altın Portakal’ın resmi internet sitesi üzerinden 31 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek.
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Başlıklar :Derviş Zaimaktüelhayat
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