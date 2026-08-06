Derviş Zaim Antalya Altın Portakal’da jüri başkanı

Filistinliler duvarın güzel olmasını değil hiç olmamasını istiyor

Beytüllahim’de duvarın üzerindeki her resim, duvarın varlığıyla mücadele ediyor. Banksy’nin bir kitabında aktardığı konuşmayı hatırladım. Yaptığı resimden sonra bir Filistinliye duvarın daha güzel olup olmadığını soruyor. Aldığı cevap meselenin özünü ortaya koyuyor: Filistinliler duvarın güzel olmasını değil, hiç var olmamasını istiyor. En iyi niyetli sanatsal müdahale bile orada yaşayanların temel talebinin yerine geçemez.