Türkiye'nin miras sayısı 81 oldu: Kuşadası’nın tarihi hazinesi UNESCO’dan tescil aldı

"Daha kolay sponsor bulabileceğiz"





Kadıkalesi-Anaia Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay ise, "Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için 22 Temmuz’da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz. Ayrıca geçici listede olmak Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nün ve çevresinin daha çok korunması anlamına geliyor. Kazı çalışmalarında bize her zaman destek olan Kuşadası Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.