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Türkiye'nin miras sayısı 81 oldu: Kuşadası’nın tarihi hazinesi UNESCO’dan tescil aldı

Türkiye'nin miras sayısı 81 oldu: Kuşadası’nın tarihi hazinesi UNESCO’dan tescil aldı

07:41, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:11, 06/08/2026, Perşembe
IHA
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Türkiye'nin miras sayısı 81 oldu: Kuşadası’nın tarihi hazinesi UNESCO’dan tescil aldı

Kuşadası’nda prehistorik dönemden Osmanlı’ya kadar uzanan zaman diliminde, yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi-Anaia Höyüğü ‘UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne’ girdi. Kadıkalesi-Anaia Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, "Kadıkalesi’nin insanlık tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı değerin tescillenmesi Kuşadası’nın marka değerini artırıp, kentin tanıtımına çok önemli bir katkı sunacak" dedi.

Kuşadası’nın Kadıkalesi Mahallesi’nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü’ndeki kazı çalışmaları 26 yıldır kesintisiz devam ediyor. Kazı Başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay’ın yaptığı Anaia Höyüğü’nde, 12’nci yüzyıla tarihlenen Bizans Dönemi’ne ait bir kilise ile 5’inci yüzyıldan kalan ve Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir de ayazma (kutsal su kaynağı) bulunuyor. Kazı çalışması sırasında açılan yarmalarda insan iskeletlerinin de ortaya çıkarıldığı Kadıkalesi- Anaia Höyüğü’nün geçmişi ’Prehistorik’ (tarih öncesi) döneme kadar dayanıyor.

Kuşadası’nın Kadıkalesi Mahallesi’nde bulunan tarihi Anaia Höyüğü’ndeki kazı çalışmaları 26 yıldır kesintisiz devam ediyor. Kazı Başkanlığını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay’ın yaptığı Anaia Höyüğü’nde, 12’nci yüzyıla tarihlenen Bizans Dönemi’ne ait bir kilise ile 5’inci yüzyıldan kalan ve Hristiyan inancında şifa verdiğine inanılan bir de ayazma (kutsal su kaynağı) bulunuyor. Kazı çalışması sırasında açılan yarmalarda insan iskeletlerinin de ortaya çıkarıldığı Kadıkalesi- Anaia Höyüğü’nün geçmişi ’Prehistorik’ (tarih öncesi) döneme kadar dayanıyor.

Kadıkalesi-Anaia- Höyüğü, Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay tarafından ‘Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler’ dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca UNESCO’ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirmeyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandı.

Kadıkalesi-Anaia- Höyüğü, Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay tarafından ‘Ceneviz Ticaret Yolunda, Akdeniz’den Karadeniz’e kadar Kale ve Surlu Yerleşimler’ dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca UNESCO’ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirmeyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazandı.

Kazılarda bu güne kadar boyalı çanak ve çömlekler, taş baltalar ile topraktan yapılmış çeşitli kaplar ve Hitit dönemine ait heykellerin de çıkarıldığı Kadıkalesi-Anaia-Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle de Türkiye’den listede bulunan kültür varlığı sayısı da 81’e ulaştı.

Kazılarda bu güne kadar boyalı çanak ve çömlekler, taş baltalar ile topraktan yapılmış çeşitli kaplar ve Hitit dönemine ait heykellerin de çıkarıldığı Kadıkalesi-Anaia-Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle de Türkiye’den listede bulunan kültür varlığı sayısı da 81’e ulaştı.

"Kentimizin tanıtımına katkı sunacak"


Kuşadası Belediyesi’nin Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu dönemden itibaren Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazılarına düzenli olarak destek verdiğini belirten Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Kentimizin tarihini aydınlatacak ve geçmişimizi geleceğe taşıyacak bilimsel çalışmalar bizim için büyük bir değer taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmayı görev biliyoruz. Kazılara nakdi ve ayni desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde Kadıkalesi’nin turizme kazandırılması kentimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunacak" dedi.

"Kentimizin tanıtımına katkı sunacak"Kuşadası Belediyesi’nin Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu dönemden itibaren Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazılarına düzenli olarak destek verdiğini belirten Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Kentimizin tarihini aydınlatacak ve geçmişimizi geleceğe taşıyacak bilimsel çalışmalar bizim için büyük bir değer taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmayı görev biliyoruz. Kazılara nakdi ve ayni desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İlerleyen dönemde Kadıkalesi’nin turizme kazandırılması kentimizin tanıtımına da önemli bir katkı sunacak" dedi.

"Daha kolay sponsor bulabileceğiz"


Kadıkalesi-Anaia Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay ise, "Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için 22 Temmuz’da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz. Ayrıca geçici listede olmak Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nün ve çevresinin daha çok korunması anlamına geliyor. Kazı çalışmalarında bize her zaman destek olan Kuşadası Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Daha kolay sponsor bulabileceğiz"Kadıkalesi-Anaia Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay ise, "Bölgenin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için 22 Temmuz’da başvuru yapmıştım. Kabul edilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Artık Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazı çalışmaları için yurtdışından daha kolay sponsor bulabileceğiz. Ayrıca geçici listede olmak Kadıkalesi-Anaia Höyüğü’nün ve çevresinin daha çok korunması anlamına geliyor. Kazı çalışmalarında bize her zaman destek olan Kuşadası Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başlıklar :KadıkalesiAnaia HöyüğüSuna Çağaptay
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