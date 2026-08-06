Haftalar sürecek fırtına alarmı: Vatandaşlara 'Stok yapın' uyarısı
Meteoroloji yetkililerinin peş peşe yaptığı uyarılar sonrası İngiltere ve İskoçya'da olası şiddetli hava koşullarına karşı hazırlık çağrıları artırıldı. Uzmanlar, elektrik kesintileri, su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini önceden temin etmelerini öneriyor.
Meteoroloji Ofisi'nin yayımladığı sarı kodlu uyarıya göre önümüzdeki haftalarda kuvvetli sağanak, dolu ve şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor. Hava olaylarının enerji altyapısı ile ulaşım ağlarında aksamalara yol açabileceği değerlendirilirken, özellikle uzun süreli elektrik kesintilerine karşı tedbir alınması isteniyor.
GIDA İÇME SUYU YEDEK PİL VE EL FENERİ STOKLAYIN
Enerji ve altyapı alanında faaliyet gösteren uzmanlar, evlerde uzun süre bozulmadan saklanabilecek gıdalar, yeterli miktarda içme suyu, yedek piller, el feneri ve taşınabilir şarj cihazlarının hazır bulundurulmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca yangın riski nedeniyle mum yerine pilli aydınlatma ekipmanlarının tercih edilmesi tavsiye edildi.
2 EYLÜL'E KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR
Uzun vadeli tahminlerde 19 Ağustos ile 2 Eylül arasındaki dönemde Atlantik üzerinden gelecek yeni hava sistemlerinin gök gürültülü fırtınaları tetikleyebileceği belirtiliyor. Yetkililer ise paniğe kapılmadan, olası olumsuzluklara karşı planlı ve bilinçli şekilde hazırlık yapılmasının yeterli olacağını vurguluyor.
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