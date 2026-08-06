Bakan Fidan: Uluslararası toplum İsrail'e güçlü tepki ortaya koymalı
, PerşembeG: Güncelleme: 13:17, 06/08/2026, Perşembe13:00, 06/08/2026
Yeni Şafak
Esad Hasan Şeybani - Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile düzendiği ortak basın toplantısında Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı.Uluslararası toplumu İsrail'e karşı güçlü tepki koymaya davet etti.
Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından önemli bir görüşme gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren güncel konuların yanı sıra, güvenlik, sınır hattındaki gelişmeler ve bölgesel iş birliği başlıkları ele alındı.
Bakan Fidan daha sonra mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle;
Suriye giderek daha istikrarlı bir hale geliyor. Türkiye ve Suriye'nin istikrarı birbirinden ayrı düşünülmez. İki ülke arasında çok sayıda proje ilerliyor.
Şam, Hama huzur içindeyse bunu Gaziantep'de ve Kahramanmaraş'da da hissediyoruz. Şam'da Türk okulu açılmasına ilişkin izin süreçleri tamamlandı. Türkiye-Suriye ortak üniversitesinin kurulması için çalışmalar hızlandı. Suriye'nin sağlık altyapısını inşa etmek için çalışmaktayız.
Amerika ile İran arasında müzakerelere geri dönülebileceğine ilişkin açıklamalardan memnuniyet duyuyoruz. ABD-İran ateşkesi bir an önce sağlanmalı.
"Hürmüz açılmalı"
Hürmüz Boğazı yeniden açılmalı katkılarımıız sürdüreceğiz.
"İsrail'e güçlü tepki ortaya koyulmalı"
İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar, ülkenin istikrarına yönelik en büyük tehditlerden biridir.
Uluslararası toplum İsrail'e güçlü tepki ortaya koymalı. İsrail barış çabalarını sabote etmeyi sürdürüyor.
"Netanyahu politikasında başarılı olamayacak"
Barış planının ikinci aşamasının yol haritası üzerinde mutabık kalındığı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuştu. İsrail'in buna rağmen saldırılarını sürdürmesi, Netanyahu'nun barış istemediğini bir kez daha ortaya koydu. İsrail hükümeti, barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze'den koparmayı hedeflemekte.
İsrail'in hedefi, Gazze'yi Filistinlilerin olmadığı bir yer haline getirmek. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazzeliler, Gazze'de yaşamaya devam edecekler. İşgalci İsraillilerin karşsında, anayurtlarına sahip çıkan cesur Filistinliler ve gerçekleri giderek daha iyi anlayan uluslararası toplum bulunmakta. Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yok. Netanyahu'nun Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını da görmekteyiz.
'Ürdün'e desteğimizi vurguladık'
Dün Amman'da bildiğiniz gibi önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Burada İslam dünyasından 20'ye yakın ülkenin katılımıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan mütecaviz eylemlerine karşı kolektif olarak alınabilecek tedbirleri görüştük. Aynı zamanda Kudüs'te Müslümanlara ait kutsal mekanların tarihi statükosunun ihlal edilmesine yönelik güçlü tepkimizi gösterdik ve bu mekanların yasal hamisi konumundaki Ürdün'e desteğimizi vurguladık.
Diğer taraftan bölgemizin içinde bulunduğu sınamalardan biri de Lübnan'dır. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı emellerini tatbik ettiği Lübnan'da binlerce masum katledilmiş, bir milyonu aşkın sivil yerlerinden, evlerinden olmuştur.
Bölgemizin huzuru için Lübnan'daki güvenlik ve istikrar ortamının tesisi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Lübnan ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ve iş birliği alanlarının değerlendirilmesi adına atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz; kardeşimle bu konuyu da detayıyla konuştuk.
Yeni dönemde Suriye artık sorunların değil, çözümlerin kaynağı olan bir ülkeye dönüşmekte elhamdülillah. Bölgedeki kardeşlerimizle beraber tesis ettiğimiz iş birliği masalarında Suriye'nin de yer alması bizlere açıkçası gurur vermekte. Önümüzdeki dönemde de hem ikili ilişkilerimizi hem de bölgesel barış ve güvenliği daha ileri noktalara taşımak için birlikte çalışmaya kardeşimle beraber devam edeceğiz.
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Başlıklar :hakan fidanesad hasan şeybaniankaraşamsuriye
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