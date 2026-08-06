Bakan Fidan: Uluslararası toplum İsrail'e güçlü tepki ortaya koymalı

İsrail'in hedefi, Gazze'yi Filistinlilerin olmadığı bir yer haline getirmek. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazzeliler, Gazze'de yaşamaya devam edecekler. İşgalci İsraillilerin karşsında, anayurtlarına sahip çıkan cesur Filistinliler ve gerçekleri giderek daha iyi anlayan uluslararası toplum bulunmakta. Gelinen noktada Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, barış planının ikinci aşamasına geçilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması dışında bir seçenek yok. Netanyahu'nun Batı Şeria'da ve Kudüs'te de terör eylemlerini yoğunlaştırdığını da görmekteyiz.