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Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetleri temel ölçü

Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetleri temel ölçü

Lokman Özdemir
13:26, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:26, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakan Gürlek'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetleri temel ölçü
Akın Gürlek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin yayımladığı video mesajda şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını kaydederek "Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya Koyduğu irade ile kritik eşiklerin aşıldığı
Terörsüz Türkiye
 sürecinde yasal düzenlemeler için de kritik adımlar atıldı.
Bu kapsamda, kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen
Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi
, dün 360 vekilin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

"Şehit aileleri ve gaziler temel ölçü olacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis'e sunulan kanun teklifine ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Gürlek, kanun teklifinde terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerini şehit edenlere ilişkin bir düzenlemenin yer almadığını açıkladı.

Sürecin Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini belirten Gürlek, şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını söyledi.


"Ortak geleceğimizi esas alan bir devlet politikasıdır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya heabından paylaştığı video mesajda şu ifadelere yer verdi:
  • "Aziz milletimiz, değerli vatandaşlarımız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Daha müreffeh, daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda Terörsüz Türkiye vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kuşkusuz, Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Bilindiği üzere milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları sayesinde terör tehdidinin hareket alanı büyük ölçüde daraltılmıştır. Oluşan güven ve huzur ortamını kalıcı hâle getirecek hukuki, sosyal ve kurumsal adımları atmak ortak sorumluluk hâline gelmiştir. Bu anlayışla Meclisteki siyasi partilerimiz el ele vermiş, milletimizin kazanımlarını kalıcı kılacak tarihi bir irade ortaya koymuştur."

"12 maddelik teklif, 360 milletvekilimizin güçlü iradesiyle meclis gündemine gelmiştir"

“Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Adalet Bakanlığı olarak hazırlıklarına katkı sunduğumuz 12 maddelik teklif, 360 milletvekilimizin güçlü iradesiyle Gazi Meclisimizin gündemine gelmiştir.

Kıymetli vatandaşlarımız. Yüce Meclisimize sunulan teklif, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir.”

"Komisyon sürecin işleyişini takip edecek"

"Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. Karar Resmî Gazete'de yayımlanacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, Meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır."

"Şehit aileleri ve gaziler sürecin temel ölçüsü olacaktır"

"Değerli vatandaşlarımız. Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye, kararlılığa ve güce sahiptir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör suçlusu talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir.
Bütün işlemler Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır."

"Terörsüz Türkiye 86 milyonun ortak hedefi"

"Aziz milletimiz. Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir.
Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç, hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır."

"Terör örgütlerinin vekil güç olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz"

"Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğiyle de sınırlı değildir. Bu vizyon, terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel iş birliği anlamına gelmektedir.
Terör örgütlerinin vekil güç olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Terörün sona ermesi dış müdahale alanlarını daraltacak, ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hatlarının güvenliğini artıracaktır."

"Türkiye kardeşliğin ve huzurun yüzyılını inşa edecek"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve demokratikleşme adımları kalıcı huzurla taçlandırılacaktır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü adımlar atılacaktır. İç cephesini tahkim eden Türkiye, kardeşliğin ve huzurun yüzyılını inşa edecektir.
Değerli vatandaşlarımız. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmayacaktır. Meclis gündemine gelen teklif, Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir. Kanun teklifinin ülkemiz ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bu tarihi iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Teklifin hazırlanmasına katkı sunan tüm siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aziz milletimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."
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Başlıklar :akın gürlekadalet bakanıterörsüz türkiyeşehit ailelerigazilerdevlet bahçeli
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