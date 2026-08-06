Adıyaman'da orman yangını çıktı

Adıyaman'da dehşet: Uzman çavuş iki kayınbiraderini ağır yaraladı

Kahramanmaraş'ta görevli olan ve izinli olarak Adıyaman'a gelen uzman çavuş İ.K., sokak ortasında iki kayınbiraderine saldırdı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan S.S. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.