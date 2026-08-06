Akaryakıtta büyük indirim sinyali: Gece yarısı gözler tabelalarda olacak işte il il güncel benzin ve motorin fiyatları
Küresel petrol piyasalarında yaşanan aşağı yönlü hareketlilik ve brent petrolün 80 dolar bandının altına inmesi, akaryakıt fiyatlarında ciddi bir düşüş beklentisine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki bu gerilemenin ardından, 7 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda dev bir indirim yapılması öngörülüyor. İşte akaryakıtta beklenen indirim beklenitisinin detayları ve il il benzin, motorin fiyatı...
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının 80 dolar bandının altına gerilemesi, akaryakıtta uzun süredir beklenen hareketliliği başlattı. Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı sektörden gelen sıcak gelişmelere çevrilirken, 7 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim beklentisi oluştu.
Benzinde büyük indirim beklentisi
Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilikle birlikte benzin grubunda 7 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,35 TL’lik dev bir indirim bekleniyor.
Eşel mobil sistemi
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların yönetilmesi amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi'nin geleceği de piyasaların odak noktalarından birini oluşturuyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması halinde devreye giren bir ÖTV düzenlemesi bulunuyor.
Bu kurala göre ÖTV tutarları, artışın 31 Temmuz'a kadar yüzde 50'si oranında, 1 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar ise yüzde 25'i oranında indiriliyor. Ancak rafineri fiyatlarında bir indirim meydana gelmesi durumunda, söz konusu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artışa gidiliyor. Öte yandan, piyasadaki dengeleri doğrudan etkileyen bu sistemin 1 Ekim tarihi itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılması planlanıyor.
Üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları ise şu şekilde:
6 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa)
• Benzin: 67,27 TL
• Motorin: 80,01 TL
• Otogaz: 33,79 TL
İstanbul (Anadolu)
• Benzin: 67,12 TL
• Motorin: 79,87 TL
• Otogaz: 33,19 TL
Ankara
• Benzin: 68,24 TL
• Motorin: 81,14 TL
• Otogaz: 33,89 TL
İzmir
• Benzin: 68,52 TL
• Motorin: 81,41 TL
• Otogaz: 33,79 TL
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