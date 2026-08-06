Bakan Gürlek Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferhat Yetişsin tutuklandı. Ağbaba ile Yetişsin, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'nin Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilmiş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.