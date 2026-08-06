Bakan Gürlek Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi
15:36, 06/08/2026, Perşembe
DHA
Bakan Gürlek Mumcu ailesiyle
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü.
Bakan Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldürülen gazeteci ve yazar
Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ile oğlu Özgür Mumcu'yu kabul etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, Uğur Mumcu suikastı dosyasındaki son durum ile yürütülen yeni çalışmaların ele alındığı belirtildi. Suikasta ilişkin yürütülen soruşturmada yıllar içinde çeşitli davalar açılırken, dosya kapsamında firari sanık Oğuz Demir hakkındaki yargılama Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
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