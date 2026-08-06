Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
15:41, 06/08/2026, Perşembe
AA
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş'yi (63) Keskin ilçesinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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Başlıklar :FETÖKırıkkaleFetullahçı Terör Örgütü
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