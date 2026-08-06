Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

'Ağlama, canımıza bir şey olmadı' sözleri yüreklere dokunmuştu: Devlet yaşlı çifte sahip çıktı

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Akçakavak köyündeki yangında evleri ve yaklaşık bin saman balyası kullanılamaz hale gelen Haydar ve Dürdane Gündoğan çiftine devlet sahip çıktı. "Ağlama, canımıza bir şey olmadı" sözleriyle yüreklere dokunan yaşlı çifti ziyaret eden Kaymakam Muhammed Raşit Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek, evlerinin en kısa sürede yeniden yapılacağı müjdesini verdi.