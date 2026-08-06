Suikast timindeki herkes FETÖ'cüydü

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Marmaris’e gönderilen suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe itirafçı oldu. 1 Ağustos’ta yakalanan Karatepe’nin Muğla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Karatepe adliyeye sevk edildi. Karatepe, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KOD ADI: SELİM

İfadesinde, 1998 yılında örgüte girdiğini, sorumlu örgüt abisi ile yüz yüze görüşerek eğitimler aldığını, Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde, örgütün mahrem yapılanmasını öğrendiğini belirten Karatepe, talimatlara göre yaşadığını ve gizliliğe dikkat ettiğini söyledi. Örgütten gelen talimatları yerine getirdiğini anlatan Karatepe örgüt içerisinde “Selim” kod adını kullandığı bilgisini verdi.

Karatepe, orduya girdikten sonra bağlı olduğu mahrem imam Muhammet Baran’a, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) ile ilgili bilgiler verdiğini ifade etti.

ÇALINAN SORULARLA SINAV KAZANMIŞ

Örgüt içerisinden katalog evliliği yaptığını anlatan Karatepe, sonrasında FETÖ’nün çaldığı sorularla kurmaylık sınavını kazandığını kaydetti. İstanbul’da kurmaylık eğitimi aldığı 9 Temmuz 2016 günü örgüt evine davet edildiğini, örgüt abisinin “Önemli bir faaliyet olacağını, Binbaşı Şükrü Seymen’e bağlı olarak hareket edecekleri” yönünde kendilerini talimatlandırdığını belirtti. 12-13-14 Temmuz’da örgüt abisinden talimat alan kurmaylık eğitimindeki diğer askerlerle bir araya geldiklerini ifade eden Karatepe, “15 Temmuz’da örgüt talimatıyla oluşturulan timdekilerle bir araya geldik. Akşam tabancam ve telefonumu lojmanda bırakıp askeri kıyafetimi yanıma alarak sivil şekilde timdekilerle buluştum. Atatürk Havalimanı askeri alanından İzmir Çiğli Askeri Havalimanı’na geldik. Burada Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve Binbaşı Şükrü Seymen ‘Hizmetten olmayan var mı’ diye sordu, hiç kimseden ses çıkmayınca, ordunun darbe yaptığını, Cumhurbaşkanı’nı alıp emir verilen yere götüreceklerini, yerinin netleşmesini beklediklerini söyledi” diye konuştu. Öte yandan Sönmezateş, “Ben darbeciyim ama FETÖ’cü değilim” iddiasında bulunmuştu.

3 HELİKOPTERLE İNDİK

Havadan çekilmiş fotoğraflarla ile yerleşkeye baktıklarını, mühimmat ve silahlarını alıp haber beklediklerini, gece dönüp saat 03.00 gösterdiğinde Marmaris’e ulaştıklarını anlatan Karatepe, timler halinde 3 helikopterle bölgeye inip Cumhurbaşkanlığı Konutu’na hedef gözetmeden ateş açtıklarını ifade etti. Koruma polisleriyle çatıştıklarını söyleyen Karatepe, konuta el bombası atıldığını, bir süre sonra ‘Çekiliyoruz’ diye talimat geldiği bilgisini verdi. Helikopter çatışma nedeniyle inemeyince araziye hakim bir tepeye yöneldiklerini söyledi. Hava aydınlandıktan sonra darbenin başarısız olduğunu anladıklarını, ihraç Binbaşı Şükrü Seymen’in ‘Emir komuta bozuldu’ demesiyle ayrıldıklarını ifade etti. Karatepe “Timdeki Ali Sarıbey ile birlikte ayrıldık. Marmaris şehir merkezine yaklaştım. Kamuflajı çıkarttım. Banka kartı ile tüm paramı çekip, İzmir’e gittim” dedi.

BABAMIN GETİRDİĞİ KİMLİKLE YAŞADIM

Bornova’da ailesiyle temas kurduğunu, buradan Afyonkarahisar ve Eskişehir’e geçtiğini kaydeden Karatepe, Afyonkarahisar’da babasının kiraladığı evde 7 yıl kaldığını, ilk yıllarda hiç dışarı çıkmadığını söyledi. Karatepe, babasının getirdiği sahte kimlikle “Salih Usta” olarak yaşadığını ifade etti.

Gülen ile ABD'de görüşmüş

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yurt dışında eğitimler aldığını anlatan Karatepe, paraşüt eğitimi için gittiği ABD’de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğünü ifade etti. Pensilvanya’daki malikaneye gittiğini belirten Karatepe, “Beni bekleme salonuna aldılar. Burada beni Cevdet Türkyolu karşıladı. Gülen’e hediye olarak aldığım bıçağı götürdüm. Türkyolu’na gösterdiğimde ‘Bunu mu getirdin’ şeklinde aşağılayıcı bir tavırla söylendi” dedi.Sırası gelince odaya alındığını ifade eden Karatepe, “Gülen odada değildi. Bir süre sonra başka kapıdan içeri girdi. İsmimi sormadı, nerede görev yaptığımı sordu. Evli olup olmadığımı sordu. Bekar olduğumu söyledim. 10-15 dakika kadar odada görüştüm. Sonra ayrıldım” dedi. Karatepe, çıkışta Türkyolu’nun kendisine Gülen’in kullandığı eşyalardan hediye ettiğini bilgisini verdi.

Erdoğan şikayetçi oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, FETÖ'cü Burkay Karatepe ve kendisine yardım eden kişiler hakkındaki şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Dilekçede, Karatepe ile firari olduğu dönemde kendisine yardım eden kişiler hakkında "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasayı ihlal", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütüne üye olmak" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma yapılarak kamu davası açılması istendi.

9 suçtan tutuklama

Karatepe çıkarıldığı mahkemece 9 ayrı suçtan tutuklandı:

Cumhurbaşkanına suikast

Anayasayı ihlal

Görevi nedeniyle kasten öldürme

Görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs

Zincirleme şekilde cebir ve tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Zincirleme silahla tehdit

Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal

Yağma

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