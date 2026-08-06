Avcılar Belediyesi’ne yeni operasyon
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “ihaleye fesat karıştırma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi’ne yeni operasyon yapıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılında gerçekleştirdiği “Avcılar İlçesi Asfalt İmalatları” ihalesinde, yaklaşık maliyet araştırması yapılmaksızın yüksek teklif alınarak ihalenin maliyetinin yükseltildiği belirlendi. Kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12’si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Yaklaşık Maliyet Komisyonu ve İhale Komisyonu Başkanı Seçkin Özcan, ilgili komisyonların üyeleri ile bazı inşaat ve asfalt firmalarının yetkilileri bulunuyor.
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