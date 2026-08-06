Sekiz ile başkan atandı

Zarfı şöyle koy da görünmesin

İzmit Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, rüşvet görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içerisinde para verildiği görülüyor. Kayıtta, parayı teslim eden kişinin, "Şu araya sıkıştırdım. Üstüne de bir zarf attım müdürüm" dediği, Çetin'in ise, "Zarfı şöyle koy da oradan görünmesin" diye karşılık verdiği duyuluyor.