Sekiz ile başkan atandı
, Perşembe04:00, 06/08/2026
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK), örgütlenme sürecine ilişkin yeni kararlar alındı.
Toplantının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, hedeflerinin ağustos ayı sonuna kadar örgütleri kongre sürecine hazır hâle getirmek olduğunu söyledi. Eylül ayının başında kongre takviminin açıklanacağını ifade eden Sarı, Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli il başkanlıklarına görevlendirme yapıldığını söyledi. MYK’da İstanbul’un 22 ilçesinde de yeni görevlendirmeler yapıldı. Gençlik Kolları Başkanlığı’na ise Berfin Karan atandı.
Gündem
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: Yeni Parti İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı
Gündem
Üsküdar Meclisi'nde başkanvekilliği seçiminde skandal: "G" harfini "6" sayıp AK Parti'nin oyunu iptal etti
Özgün
Avcılar Belediyesi hangi partide, meclis üyesi dağılımı nasıl?
Başlıklar :kemal kılıçdaroğluchpsiyaset
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.