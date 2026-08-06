İmamoğlu’nun trol ağına erişim engeli
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasını etkilemeye yönelik yayın yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “MuhailfToplum”, “mahir_gra2”, “mahirgra”, “etkilihaberyeni”, “yigitcanonal7”, “TKRgazete”, “haberaktifcom”, “kediotti”, “gencdiren1s”, “degisimyeni”, “arikanari7” ve “paterfamilias06” kullanıcı adlı X hesapları ile “mahirgra” ve “constructproject” kullanıcı adlı Instagram hesaplarına erişimin engellenmesini talep etti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi gereğince, suç ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine ve içeriklerin yayından çıkarılmasına karar verdi.
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