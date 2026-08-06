Okul kaydına 'fatura' şartı

Yeni düzenlemeyle, muvafakat yoluyla yapılan adres değişikliklerine yönelik denetimler artırıldı. Bu kapsamda, muvafakatla adres değiştiren velilerden elektrik, su veya doğalgaz faturası istenecek. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen öğrenciler ise kura yöntemiyle farklı okullara yerleştirilecek. Düzenlemeye göre, 1 Nisan 2026'dan önce muvafakat yoluyla adres değiştiren öğrenciler kayıt alanındaki okullara yerleştirilmeye devam edecek. Ancak okul yönetimi gerekli görürse veya şüpheli bir durum oluşursa velilerden abonelik belgeleri talep edilebilecek. Velilerin elektrik, su veya doğalgaz faturalarından en az birini ibraz etmesi zorunlu olacak. Ayrıca muvafakat verilen kişinin öğrenciyle birinci, ikinci veya üçüncü derece akraba olması şartı aranacak. Aynı belge şartı nakil başvurularında da geçerli olacak. Adres şartlarını taşımayan öğrenciler ise gitmek istedikleri okulda sınıf mevcudunun 30'un altında olması halinde 14-18 Eylül'de e-Okul üzerinden nakil başvurusu yapabilecek. Başvurular kontenjandan fazla olursa yerleştirme kura ile gerçekleştirilecek. Bakanlık ayrıca, muvafakatlı nakil işlemlerinin tamamının EBYS üzerinden kayıt altına alınmasını zorunlu hale getirdi. Belgelerini 14 Ağustos 2026'ya kadar teslim etmeyen öğrenciler ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince 16-17 Ağustos tarihlerinde, sınıf mevcudu en düşük okullardan başlanarak kura yöntemiyle farklı okullara yerleştirilecek.

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