Aileyi güçlendiren projelere 58,2 milyon liralık destek
İçişleri Bakanlığı, aile kurumunun güçlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınların haklarının korunmasına yönelik projelere geçen yıl 58 milyon 162 bin lira destek sağladı.
Bu kapsamda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 95 proje desteklenerek yerelde koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması hedeflendi. Çalışmalarda aile içi iletişimin güçlendirilmesi, kadınların hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve şiddetle mücadeleye yönelik eğitim, seminer ile sosyal destek faaliyetleri öne çıktı. Bakanlık yetkilileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmadığını, eğitim, bilinçlendirme ve psikososyal destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2025 yılında sağlanan 58,2 milyon liralık desteğin, aileyi korumaya yönelik sosyal politikaların güçlendirilmesine ve yerel ihtiyaçlara göre geliştirilen projelerin ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunması hedefleniyor.
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