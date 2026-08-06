Aileyi güçlendiren projelere 58,2 milyon liralık destek

Bu kapsamda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan 95 proje desteklenerek yerelde koruyucu ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması hedeflendi. Çalışmalarda aile içi iletişimin güçlendirilmesi, kadınların hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve şiddetle mücadeleye yönelik eğitim, seminer ile sosyal destek faaliyetleri öne çıktı. Bakanlık yetkilileri, kadına yönelik şiddetle mücadelede yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmadığını, eğitim, bilinçlendirme ve psikososyal destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 2025 yılında sağlanan 58,2 milyon liralık desteğin, aileyi korumaya yönelik sosyal politikaların güçlendirilmesine ve yerel ihtiyaçlara göre geliştirilen projelerin ülke genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunması hedefleniyor.

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