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Kudurmuş gibi para istiyorlar

Kudurmuş gibi para istiyorlar

Gökhan Özturan
04:00, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:03, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kudurmuş gibi para istiyorlar
Deniz Yücel, Ecevit Keleş, Murat Bakan, İlkay Çiçek.

İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in CHP Genel Merkezi’nde çalışan sevgilisiyle WhatsApp mesajlaşmaları yolsuzluk itiraflarıyla dolu. Çiçek, bir mesajda İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan’ın kendisinden sürekli ne istediğini soran sevgilisine, “Bebeğim istekleri bitmiyor. Kudurmuş gibi para istiyorlar” cevabını veriyor. Parti sözcüsü de olan Yücel ile Bakan, Yeni Parti’ye geçmişti.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in, CHP Genel Merkezi’nde çalışan sevgilisiyle WhatsApp yazışmaları, rüşvet çarkını tüm çıplaklığıyla ortaya döktü. Yazışmalara göre, Genel Merkez’e Çiçek’le ilgili şikâyetler gelince o dönemki CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş arayıp “Ne oldu, ne bitti, biraz daha dikkatli olun” dedi. İlkay Çiçek yazışmalarda İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan’ın da kendisinden sürekli para istediğini söylüyor. Keleş, Yücel ve Bakan, CHP’den ayrılıp Özgür Özel’le birlikte Yeni Parti’ye geçen isimler arasında.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BİLİYOR

İlkay Çiçek’in WhatsApp yazışmaları, sevgilisinin CHP Genel Merkezi’nde olan biteni ona haber verdiğini ortaya koydu. Yazışmalara göre sevgilisi, Çiçek’i, rüşvet trafiğini yürüttüğü öne sürülen Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez hakkında Genel Merkez’e sürekli şikâyet geldiği konusunda uyarıyor. Genel Merkez’deki sevgili, “Geçen gün sizin dişçi meclis üyeniz var Tülay (Horasan), gelip seni ve Rüzgar’ı şikâyet etti” diyor. Çiçek de “Biliyorum, o k...ak bizi şikâyet etti. Ecevit Keleş beni aradı. ‘Ne oldu ne bitti, biraz daha dikkatli olun’ dedi” karşılığını veriyor. Bu yazışma, belediyedeki rüşvet çarkından Özel yönetimindeki CHP Genel Merkezi’nin de bilgisi olduğunu ortaya koyuyor.

“MİLLETVEKİLLERİ PARA İSTİYOR” İDDİASI

Başka bir yazışmada Genel Merkez’deki sevgili, Çiçek’e İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan’ın kendisinden sürekli ne istediğini soruyor. Çiçek de “Bebeğim bunların istekleri bitmiyor. Bir dahaki dönemi sağlama almak için her istediklerini yapıyorum. Ben yaptıkça kudurmuş gibi para istiyorlar. Bunların yüzünden müteahhitlere sıkıntı çıkarmak zorunda kalıyorum para almak için. Foça Belediyesi gibi buraya da çökmeye çalışıyor” cevabını veriyor.

GENEL MERKEZ’E ŞİKÂYET ETTİLER

Sevgilisi bir diğer yazışmada neden canının sıkkın olduğunu sorunca Çiçek, CHP Menderes eski İlçe Başkanı Hakan Karakurt, Menderes Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emrah Işık ve Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in kendisini 3 gün önce Genel Merkez’e şikâyet ettiklerini anlatıyor. Çiçek, “Hakan Karakurt ş...fsizi, Emrah bir de Rüzgar, bunlar beni Genel Merkez’e taşıdılar. 3 gün boyunca benim ismimi söylediler. Bazı açıklarım da var ellerinde. Bundan dolayı sesimi çıkaramıyorum. Şu 3 p...kten bir kurtulsam. Bunlar yüzünden ben para alamıyorum, ancak kendi ceplerini dolduruyorlar” ifadelerini kullanıyor.

GÜVENDİĞİ İSİMLER DE KURTARAMADI

Yazışmalarda sevgilisinin dikkatli olması için uyardığı Çiçek, şöyle cevap vermiş: “Beni kimse yakamaz bebeğim. Bülent Soylu’ya kadar anlatırım. Ben yanarsam hepsini yakarım. Bebeğim korkma, Rüzgar’ın arkasında Bülent Soylu, Cengiz Akkuş var. Bunlar Emniyet’te, adliyede işi bağlıyor. Hükümet olduğu için aynı zamanda bizi de korumuş oluyorlar. Buradan ekmek yiyorlar. Onların da çıkarı var. Gelen pastayı hepimiz aramızda paylaşıyoruz. Bize karşı görünüyorlar ama perdenin arkasında beraber pastayı yiyoruz. Sıkıntı çıkmaz o yüzden.”

Cebimi doldurmaya bakıyorum

  • Sevgilisine meclis üyelerinden çok sıkıldığını anlatan İlkay Çiçek, “Kendi meclis üyelerimiz hepsi bir yerlere ruhsat vermek için uğraşıyor. Bu bizim Seyhan (Müşerref Kuralı) yok mu, o da Özdere’de otellere ruhsat vermek için uğraşıyor. K...ak o da alışmış rüşvete. Aynı şekilde Ferdi Hepyılmaz da aynı. Hepsi birbirinden pislik. Bunlardan bir dahaki dönem kurtulmam lazım. Bu k...ak Tülay da inşaat yığıyor. Birkaç tane müteahhit getirdi, ruhsat çıkartmak için el altından para aldık” diyor. Sevgilisi, “Aşkım bir dahaki dönemi aklından çıkart, olursa sürpriz olur. Olmama ihtimalini göz önünde bulundur ve cebini doldurmaya bak” deyince Çiçek, “Ben de onu yapıyorum” karşılığını veriyor.

Firari Başkan Yardımcısı dün yakalandı

  • Soruşturmada dün kritik bir gelişme de yaşandı. Menderes Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında hakkında aranma kararı bulunan Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, emniyet güçlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. MİT Başkanlığı, Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'in saklandığı evi tespit etti. Operasyonla Sönmez de yakalanıp, gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 16'ya yükseldi.

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Başlıklar :Rüşvetchpyolsuzluk
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