X’ten skandal açıklama
Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi. Mahkeme hükmünü uygulamak zorunda kalan sosyal medya platformu X, erişim engelini uygulayacağını duyururken Türk yargısını hedef alan bir açıklama yayınladı.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAHANESİ
X Küresel İlişkiler Birimi, hesabın dünyanın geri kalanında erişilebilir olacağını belirterek alınan tedbire karşı mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Yargı kararını “ifade özgürlüğü” üzerinden ele alan X yönetimi, tedbire dayanak oluşturan suç içerikli paylaşımlar ile millî güvenlik ve kamu düzenine ilişkin tespitleri görmezden geldi. İlgili mahkeme kararında, hesap hakkında “millî güvenliğin ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi” gerekçeleriyle tedbir uygulandığına dikkat çekilmişti.
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