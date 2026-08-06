Otomobil İETT aracına çarptı
Küçükçekmece'de otomobilin yolda duran İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza dün D-100 Karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Melih Utku Kızıltaş'ın idaresindeki 34 BLN 100 plakalı otomobil, Sefaköy mevkiinde sağ şeritte duran İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan sürücü Melih Utku Kızıltaş, Polis Memuru Gökhan Gaş (35) ve Nazlı Cesur (28) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin çalışması sonucu otomobil ve İETT otobüsü yoldan kaldırıldı. Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde İETT otobüsünün D-100 Karayolu’nda sağ şeritte durduğu ve otomobilin otobüse arkadan çarptığı görülüyor.
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