Kadrosuzluktan emekliliğe maaş farkı yok

Heybeliada'da Deniz Harp Okulu'nun çatı kısmında yangın

İstanbul'un Adalar ilçesindeki Heybeliada'da bulunan Deniz Harp Okulu yerleşkesinde, çatıdaki tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, tadilat esnasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adada ekiplerin koordineli müdahalesiyle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının okulun çatı bölümünde devam eden tadilat sırasında çıktığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, ekiplerin yangını tamamen söndürme çalışmaları sürüyor. Resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar doğrultusunda gelişmeler takip ediliyor.