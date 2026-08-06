Kadrosuzluktan emekliliğe maaş farkı yok
Danıştay 2. Dairesi, kadro bulunmadığı gerekçesiyle zorunlu emekliye ayrılan emniyet müdürlerinin mali haklarına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birinci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan F.S., uygun kadro bulunamadığı gerekçesiyle emekliye sevk edilmesinin ardından, görevde kalsaydı geçebileceği üst dereceye ait maaş farkı, zam ve tazminatların ödenmesi talebiyle dava açtı. İlk derece mahkemesi ödemeye hükmetti. Ancak Danıştay 2. Dairesi, bu haklardan yalnızca görevini sürdüren personelin yararlanabileceğini, zorunlu emekliye ayrılanlara ise kadrosuzluk tazminatı ödendiğini belirterek alt mahkeme kararını benzer davalar yönünden bozdu. Kararın, F.S. hakkındaki kesinleşen hükmü etkilemeyeceği vurgulandı.
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