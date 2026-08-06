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Öğrencilerin yüzde 93'ü tercihlerine yerleşti

Öğrencilerin yüzde 93'ü tercihlerine yerleşti

04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Öğrencilerin yüzde 93'ü tercihlerine yerleşti
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LGS kapsamındaki ilk yerleştirmede adayların yüzde 93'ü tercihlerinden birine yerleşti. Merkezi yerleştirmede tercih yapanların yaklaşık yüzde 90'ı ise ilk beş tercihinden birini kazandı. Sınavla öğrenci alan liselerde 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü dolarken, doluluk oranı yüzde 95,76'ya ulaştı. Geçen yıl yüzde 74 olan genel doluluk oranı bu yıl yüzde 76'yı aştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, yerleştirme sürecine ilişkin ayrıntıların yer aldığı raporu da kamuoyuyla paylaştı. İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56'sı tercihlerinden birine yerleşirken, merkezi sınavla öğrenci alan okullarda doluluk oranı yüzde 95,76'ya ulaştı. Merkezi yerleştirmede tercih yapan öğrencilerin yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine yerleşme başarısı gösterdi.

YARISINDAN FAZLASI İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ

13-27 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yerleştirme sonuçlarına göre, sınavla öğrenci alan liseler için ayrılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda ise 1 milyon 60 bin 709 kontenjanın 772 bin 849'u dolarken, doluluk oranı yüzde 72,86 olarak gerçekleşti. Böylece ortaöğretim kurumlarındaki toplam doluluk oranı geçen yılki yüzde 74,32'den yüzde 76,48'e yükseldi. Yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, yüzde 94,53'ü ilk üç tercihinden birinde eğitim görme hakkı kazandı. Merkezi sınav puanıyla yerleşen öğrencilerde ise 56 bin 961 öğrenci ilk tercihine, 46 bin 224'ü ikinci, 32 bin 859'u üçüncü tercihine yerleşti.

KENDİ İLLERİNDE OKUYACAKLAR

Rapora göre öğrencilerin büyük bölümü kendi illerindeki okullarda eğitimine devam edecek. Tüm öğrenciler arasında yaşadığı ilde bir okula yerleşme oranı yüzde 92,93 olurken, merkezi sınavda yüzde 5'lik başarı diliminde bulunan öğrencilerde bu oran yüzde 89,06 olarak hesaplandı. Üst başarı grubundaki öğrenciler ülke geneline dengeli şekilde dağıldı. Yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrenciler 81 ildeki 760 okula, yüzde 10'luk dilimde bulunanlar ise 81 ildeki bin 193 okula yerleşti.

ANADOLU LİSELERİ İLK SIRADA

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerin okul türlerine göre dağılımında Anadolu liseleri ilk sırada yer aldı. İlk yerleştirmede 60 bin 780 öğrenci Anadolu liselerine, 41 bin 480'i Anadolu imam hatip liselerine, 40 bin 303'ü mesleki ve teknik Anadolu liselerine, 38 bin 700'ü fen liselerine, 9 bin 210'u ise sosyal bilimler liselerine yerleşti.

NAKİL SÜRECİ BAŞLADI

Yerleştirme sonuçlarının ardından nakil süreci de başladı. Birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos'ta alınacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil başvuruları 10-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında başvurular alınacak. Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül'de yapılacak, sonuçlar 4 Eylül'de duyurulacak.


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Başlıklar :LGSSınavÖğrenciToplumEğitim
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