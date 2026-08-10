Trafik sigortasında Ağustos tarifesi açıklandı: Risk priminde yüzde 500'lük fark ve il il yeni rakamlar

Üç büyükşehirde güncel otomobil primleri

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin yayımladığı son verilere göre, İstanbul'da dördüncü risk basamağından poliçe kestirecek bir otomobil sahibinin ödemesi gereken tutar 19 bin 71 lira olarak belirlendi. NTV'de yer alan habere göre; En yüksek risk grubunu temsil eden sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı motora sahip araç sürücüleri İstanbul'da 57 bin 213 lira öderken, en risksiz kabul edilen sekizinci basamaktaki sürücüler için bu rakam 9 bin 535 lira oldu. Sektör temsilcileri, çok kazaya karışan riskli sürücü ile hiç kaza yapmayan risksiz sürücü arasındaki fiyat makasının yüzde 500 seviyelerine ulaştığına vurgu yapıyor.