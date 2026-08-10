Trafik sigortasında Ağustos tarifesi açıklandı: Risk priminde yüzde 500'lük fark ve il il yeni rakamlar
Türkiye genelindeki yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Ağustos 2026 dönemi güncel tarifeleri açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından ilan edilen yeni verilerle birlikte, prim oranlarında yaşanan güncellemelerin yanı sıra sürücülerin risk gruplarına ve bulundukları şehirlere göre ödeyecekleri tutarlar da netlik kazandı. Yeni tarifeyle birlikte risk basamakları arasındaki fiyat farkları daha belirgin hale gelirken, sigorta yenileme sürelerini kaçıran veya sigortasız yola çıkan sürücülere uygulanacak yasal süreçler de yeniden gündeme taşındı. Peki, yeni dönemde hangi araç grubu ne kadar ödeme yapacak ve zamanında poliçe yaptırmamanın mali boyutu ne olacak? İşte rakamlarla güncel tablonun ayrıntıları...
Yaklaşık 34 milyon araç sahibinin yakından takip ettiği zorunlu trafik sigortasında Ağustos 2026 dönemi primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından duyuruldu. Yeni tarifeyle birlikte primlere ortalama yüzde 4 oranında zam yansıtılırken, risk basamakları ve illere göre oluşan fiyat farkları dikkat çekti. Yeni tutarlar sonrası sigortasız trafiğe çıkmanın riskleri ve ağır yaptırımları bir kez daha gündeme geldi.
Üç büyükşehirde güncel otomobil primleri
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin yayımladığı son verilere göre, İstanbul'da dördüncü risk basamağından poliçe kestirecek bir otomobil sahibinin ödemesi gereken tutar 19 bin 71 lira olarak belirlendi. NTV'de yer alan habere göre; En yüksek risk grubunu temsil eden sıfırıncı basamaktaki içten yanmalı motora sahip araç sürücüleri İstanbul'da 57 bin 213 lira öderken, en risksiz kabul edilen sekizinci basamaktaki sürücüler için bu rakam 9 bin 535 lira oldu. Sektör temsilcileri, çok kazaya karışan riskli sürücü ile hiç kaza yapmayan risksiz sürücü arasındaki fiyat makasının yüzde 500 seviyelerine ulaştığına vurgu yapıyor.
Başkent Ankara ve İzmir'deki fiyatlamalar da İstanbul'a oldukça yakın seyrediyor. Ankara'da sıfırıncı basamaktaki riskli bir sürücünün ödeyeceği prim 55 bin 594 lira iken, en düşük riskli grubun primi 9 bin 266 lira olarak açıklandı.
İzmir'de ise aynı durumdaki en riskli sürücüler için poliçe bedeli 53 bin 974 lira, sekizinci basamaktaki risksiz sürücüler için ise 8 bin 996 lira seviyesinde uygulanacak.
Ticari taksi ve otobüslerde rekor tutarlar
Ticari araç grubunda yer alan taksi ve otobüslerin zorunlu trafik sigortası maliyetleri çok daha yüksek boyutlara ulaştı. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki ticari taksiler 166 bin 214 lira prim öderken, sekizinci basamaktakiler için bu tutar 27 bin 702 lira oldu.
Taksi primleri Ankara'da 161 bin 510 lira ile 26 bin 918 lira, İzmir'de ise 156 bin 806 lira ile 26 bin 134 lira arasında değişiklik gösteriyor. Fiyat listesinin zirvesinde ise 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüsler yer alıyor. İstanbul'daki en riskli gruba dahil bir otobüsün zorunlu sigorta bedeli 408 bin 348 liraya fırlarken, risksiz grupta yer alan aynı tip aracın primi 68 bin 58 lira olarak kaydedildi.
Sigortasız trafiğe çıkmanın yaptırımları katlandı
Prim tutarlarındaki artışın yanı sıra, maliyetten kaçıp sigortasız araç kullananları bekleyen cezai yaptırımlar da oldukça katı. 2026 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan yakalanan sürücülere bin 246 lira idari para cezası kesiliyor ve araç eksiklik giderilene kadar trafikten men ediliyor. Ancak trafik polisleri, inisiyatif kullanarak sürücülere yakalanma anında hemen çevrimiçi poliçe düzenletme imkanı tanıyıp aracın bağlanmasını engelleyebiliyor. Olası bir trafik kazasına sigortasız karışılması durumunda ise ceza tutarı 2 bin 39 liraya yükselirken, kusurlu sürücü karşı tarafın tüm hasarını da kendi cebinden ödemek zorunda kalıyor.
Gecikmelerde yüzde 50 zam tehlikesi
Araç sahiplerinin poliçe bitiş ve yenileme tarihlerine azami özen göstermesi hayati önem taşıyor. Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmayan veya yenilemeyen sürücüler, geciktikleri her 30 günlük süre için poliçe primine ek olarak yüzde 5 oranında sürprim, yani gecikme zammı ödüyor. Mevzuata göre bu ceza artış oranı kademeli olarak poliçe bedelinin yüzde 50'sine kadar ulaşabiliyor ve sürücülere binlerce liralık ekstra maliyet oluşturabiliyor.
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