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Otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı 3,6 milyar dolara yaklaştı

Otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı 3,6 milyar dolara yaklaştı

16:53, 06/08/2026, Perşembe
AA
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Otomotiv endüstrisinin temmuz ihracatı 3,6 milyar dolara yaklaştı
Temmuzda Almanya 602 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdü.

Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen ay 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin temmuz dış satımı 3 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay yüzde 14 oldu. Yılın 7 ayında otomotiv endüstrisi ihracatı ise 24,4 milyar dolara ulaştı.

Sektörün dış satımda en büyük ürün grubu "tedarik endüstrisi"nin temmuz ihracatı 1 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde 9 milyar 473 milyon dolarlık ihracata imza atan tedarik endüstrisi, toplam otomotiv ihracatından yüzde 38,8 pay aldı.

"Binek otomobiller" ihracatı temmuzda 1 milyar 24 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 588 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı 262 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı 197 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ihracatı ise 125 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda Almanya 602 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdü. Fransa 411 milyon dolarla ikinci büyük pazar olurken, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a ise 400 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Temmuzda Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 71 pay ve 2 milyar 537 milyon dolarla ülke grubu bazında ihracatta ilk sıradaki ağırlığını korudu. Ocak-temmuzda ise AB ülkeleri yüzde 74 pay ve 18 milyar 119 milyon dolar ihracatla en önemli pazar konumunu sürdürdü.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, geçen ay sektör ihracatının yaklaşık 3,6 milyar dolar olduğunu belirterek, "Ocak-temmuz döneminde ise 24,4 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Avro/TL kur artışıyla enflasyon arasındaki uzun süredir devam eden dengesiz değişim başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, artan maliyet baskıları ve yoğun rekabete rağmen ihracat yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :BursaİhracatOİBotomotivtemmuzTürkiye
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