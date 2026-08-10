İngiltere kesenin ağzını açtı: Elektrikli araç teknolojilerine dev destek

Avrupa genelinde fosil yakıttan uzaklaşmak için sıfır emisyon amacıyla gerçekleştirilen girişimler desteklenmeye devam ediliyor.

İngiltere de bu konudaki hassasiyetini yatırımlarını artırarak ortaya koydu.

Birleşik Krallık'ta hükümet ile otomotiv sektörünün sağlayacağı finansman; elektrikli araç teknolojilerinin geliştirilmesi, otomatik mobilite projeleri ve yeni nesil araç sistemleri için kullanılacak.

Elektrikli araç teknolojilerine destek

Açıklanan paket kapsamında yaklaşık 50 milyon sterlinlik (67,4 milyon dolar) kamu kaynağı, otomobil üreticileri ve araştırma ortaklarının sıfır emisyonlu araç teknolojileri üzerindeki çalışmalarına aktarılacak.

Yaklaşık 17 milyon sterlin (23 milyon dolar) tutarındaki başka bir fon ise bağlantılı ve otomatik mobilite alanındaki 9 projeye ayrılacak.

Bu projelerde sensörler, elektronik fren sistemleri ve yapay zeka destekli simülasyon teknolojileri gibi alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Toplamda yaklaşık 130 milyon sterlinlik (175 milyon dolar) finansman paketinin 65 milyon sterlinlik (88 milyon dolar) bölümünün hükümet desteğiyle sektör yatırımlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulması planlanıyor.

"Yeni nesil araçlar İngiltere'de üretilecek"

Sanayi Bakanı Blair McDougall, ülkenin otomotiv sektöründeki güçlü geçmişine dikkati çekerek yeni nesil araçların da İngiltere'de tasarlanıp üretilmesini hedeflediklerini belirtti.

İngiltere'nin hedefi 2030

İngiltere, 2030'dan itibaren yalnızca benzin veya dizel yakıtla çalışan yeni otomobillerin satışını sona erdirmeyi, 2035 yılına kadar ise yeni otomobillerin tamamının sıfır emisyonlu olmasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.

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