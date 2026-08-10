Hürmüz düğümü petrolü vurdu: Fiyatlar yeniden tırmanışa geçti

Hürmüz Boğazı'nda anlaşma çıkmazı petrol fiyatlarını vurdu.

WTI ham petrol, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle varil başına 79 dolara doğru yükselerek art arda üçüncü seansında da yükselişini sürdürdü.

Yükseliş sürdü

Brent petrol ise 83,8 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İran, hafta sonu stratejik su yolundan bir nakliye rotası oluşturulması konusunda Umman ile yapılan görüşmelerin bir anlaşmaya yaklaştığını ancak herhangi bir düzenlemenin Hürmüz'ün hemen yeniden açılmasına yol açmayacağı konusunda uyardı.

İran müzakereleri reddetti

Tahran ayrıca, Haziran ayında varılan geçici barış anlaşmasının ihlal edildiğini gerekçe göstererek ABD ile doğrudan müzakereleri şimdilik reddetti ve ABD deniz ablukasının sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve savaş zararlarının tazmini taleplerini sürdürdü.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile bir anlaşmaya varılması için ABD üzerindeki artan baskı karşısında sabırlı davrandığını belirtti.

Öte yandan, Yemen'deki İran destekli Husi militanları Suudi Arabistan'ın Jazan rafinerisine bir saldırı düzenledi; Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir tanker ise hafta sonu Hürmüz'de saldırıya uğradı.

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