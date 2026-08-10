Abdülhamid Han yeni müjde için Türkali-44’te

6 derin deniz sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4’üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, bir taraftan Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda üretime devam ederken Çağrı Bey ile Somali’de sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Filonun 7’nci nesil gemilerinden olan Abdülhamid Han da tam 4 yıldır farklı lokasyonlarda başarıyla görev üstleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Ağustos 2022’de Mersin Taşucu Limanı'ndan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlanan gemi, Akdeniz'deki faaliyetlerine Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında devam etti.

Abdülhamid Han, Akdeniz'deki çalışmaların ardından Sakarya Gaz Sahası’nda görevlendirildi. 2024’te İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e intikal gemi, bu yıl içerisinde Amasra-4 kuyusunda çalışmalara başladı. Abdülhamid Han, 2024’ten bugüne Karadeniz’de 17 kuyuda sondaj yaptı.

75 MİLYAR METREKÜPLÜK KEŞFİN MİMARI

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin 4 yıldır Mavi Vatan’da Türkiye’nin enerjisinin izini sürdüğünü belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, bugün Karadeniz’de enerji bağımsızlığı hedefimizin en önemli aktörlerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamid Han, Göktepe-3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle de Türkiye’nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı” dedi.

12 Bin Metrelik Sondaj Kapasitesi

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 17 Mayıs 2025’te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfetti. Bu keşifle birlikte Karadeniz’deki toplam doğal gaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. Gemi, 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12 bin 120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle hâlihazırda Zonguldak açıklarındaki Türkali-44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor.

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