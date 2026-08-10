Yurt dışı siparişlerimiz yüzde 50 arttı

Erdemoğlu Holding, en büyük şirketi Merinos’u halka arz etmeye hazırlanıyor. Uluslararası nitelikte bir halka arz yapmayı hedefleyen grup, tahsisatın yüzde 50’sunden fazlası yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yapmayı planlıyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Merinos Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdemoğlu, Gaziantep’teki Merinos fabrika ziyaretinin ardından sorularımızı cevaplandırdı. Grubun halka açık tek şirketi olan SASA’nın uluslararası yatırımcılar tarafından tanınan bir şirket olduğuna dikkat çeken Mehmet Erdemoğlu, “Görüştüğümüz yatırımcıların önemli bölümü zaten Adana’da faaliyet gösteren bir petrokimya şirketinin performansı ve Erdemoğlu Grubu’nun SASA’da gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında fikir sahibi. Bu nedenle Merinos’u anlatmak daha kolay oluyor. Şimdiye kadar, ‘Bölge karışık, tesis de Gaziantep’te, o yüzden yatırım yapmayalım’ diyen bir yatırımcıyla karşılaşmadık” dedi.

GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Merinos’un üretim kapasitesine dikkat çeken Mehmet Erdemoğlu; şöyle devam etti: “Geçen yıl ağustos ayındaki yurt dışı sipariş miktarımızla bugün elimizde bulunan yurt dışı siparişlerini metrekare bazında karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 50 daha yukarıdayız. Şu anda yeni işçi alıyoruz. Kapasitemizi artırıyoruz. Boş olan kapasitelerimizi de devreye alıyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan talep tarafında farklı bir tablo var. Burada “güvenli liman” etkisinden de söz edilebilir. Müşterilerin bir bölümü başka tedarikçilerden çıkıp bize gelmiş olabilir. Güvenilir şirket olmak önemli. Düşük maliyetli şirket olmak önemli. Yüksek miktarlarda üretim yapabilmek önemli. Ve ürünü zamanında teslim edebilmek giderek daha önemli hale geliyor.”

ULUSLARARASI YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI

2017’den bu yana gerçekleştirilememiş ölçekte uluslararası nitelikte bir halka arzdan söz ettiklerini anlatan Mehmet Erdemoğlu, “Yüksek tutarlı olacak. Tahsisatın yüzde 50’sunden fazlası yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yapılacak. Hatta bana göre daha da önemlisi, Türkiye sermaye piyasaları açısından bir başarı olur. Bize göre bu halka arzın büyüklüğü, kurumsallığı ve Türkiye’ye getireceği yabancı sermaye açısından baktığınızda konu yalnızca Merinos’un halka arzı değil. Merinos’un halka arzıyla yaratılacak kaynak, Erdemoğlu Grubu’nun finansal yapısının güçlendirilmesine ve dolaylı olarak SASA’nın kaldıraç oranını 2026 sonunda yaklaşık 4 seviyesine indirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

GÜÇLÜ NAKİT ÜRETEN BİR ŞİRKETİZ

SASA satın almasını Merinos'un oluşturduğu nakit gücüyle finanse edildiğine dikkat çeken Erdemoğlu, şu bilgileri verdi: “Bugün herkes SASA’ya bakıyor ama ana köken Merinos’tur. Merinos sadece bir halı şirketi değildir. Dünyada en çok taraftara sahip olan futbol kulübü Barcelona, kendini ‘Bir kulüpten daha fazlası" olarak tanımlıyor. Biz de Merinos'u ‘Bir halı şirketinden daha fazlası’ olarak görüyoruz. Ortada halı görüyorsunuz ama aslında yalnızca halı üreten bir şirketten söz etmiyoruz. Halıyı üretmek için gereken ipliği kendisi üretiyor. İpliği boyamak için gereken boyayı kendisi üretiyor. Boyamayı kendisi yapıyor. Hatta o ipliği üretmek için gereken polyester çipsini de 1 Ekim’den itibaren kendisi üretmeye başlayacak. Burada yaklaşık 270 milyon dolarlık polyester çipsi yatırımı yaptık. Uçtan uca entegrasyonun getirdiği kârlılık.”

KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRMEYİ BİLDİK

Bölgesel çatışmalarla beraber çok sayıda belirsizliğin ortaya çıktığını anlatan İbrahim Erdemoğlu, “Birçok ham maddede yukarı yönlü fiyat hareketleri yaşandı. Ancak bugün geldiğimiz noktada fiyatların biraz daha dengeli seviyelere döndüğünü görüyoruz. Biz Merinos tam entegre yapımız sayesinde sahip olduğumuz maliyet avantajını, hızımızı ve esnekliğimizi kullandık. Bu durumu kendi açımızdan avantaja çevirdik. Kriz zamanları bizim aile şirketlerimiz için her zaman bir büyüme fırsatı oluşturmuştur. Her kriz döneminde biz daha fazla büyümüşüzdür” değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Erdemoğlu

HER 10 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜK

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos'un büyümesinin tesadüfi değil, uzun yıllardır uyguladıkları bir stratejinin sonucu olduğuna söyledi. Erdemoğlu, “1983 yılında yıllık ciromuz 250 bin dolar civarındaydı. 1993’te ciromuz 3 milyon dolardı. 2003’te 30 milyon dolara çıktık. 2013’te 300 milyon dolar ciroya ulaştık. 2023’te ise grubumuzun toplam cirosu 3 milyar dolara çıktı. Yurt dışından sürekli teknoloji ve bilgi transferi yaparak ilerledik. Bunların etkisi nedeniyle Erdemoğlu şirketleri olarak belki 2031 yılında yine tam 10 kat büyümemiş olacağız. Çünkü Merinos’ta bugün ciromuzun yaklaşık yüzde 92'sini ihracattan elde ediyoruz. 100'ün üzerinde ülkeye satış yapıyoruz. Dünyada üretilen makine halısının yaklaşık %7'sini Merinos üretiyor. Yıllık 80 milyon metrekare üretim kapasitesine sahibiz" dedi.

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