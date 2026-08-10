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Ekonomi
Hürmüz krizi Habur’u parlattı

Hürmüz krizi Habur’u parlattı

04:00, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hürmüz krizi Habur’u parlattı
Ömer Bolat

Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, Türkiye üzerinden Körfez ülkelerine kara yoluyla ulaşımı yoğunlaştırdı. Irak’a açılan en önemli sınır kapılarından Habur’dan bir günde 2 bin 454 tır geçti. Irak, uzunca bir aradan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ilk beş ülkeden biri haline geldi.

Körfez Savaşı sonrasındaki toparlanma sürecinde Irak uzun yıllar Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke konumundaydı. Daha sonraki yıllarda Irak ve Suriye’deki terör unsurlarının Türkiye’ye karşı tutumunun yarattığı gerginlik ticarete de yansıdı ve Türkiye-Irak ikili ticaret hacmi uzunca bir dönem, arzu edilen seviyenin çok altında kaldı. ABD’nin Irak’tan çekilmesi ve Suriye’deki devrimin ardından bölge ile ilişkilerin normalleşmesi, Türkiye-Irak ticareti yeniden artış trendine girdi.

IRAK YENİDEN İLK BEŞTE

Irak- ABD/İsrail Savaşı'nın Hürmüz Boğazı’nda oluşturduğu belirsizlik, Türkiye üzerinden Körfez ülkelerine kara yoluyla ulaşımı artırdı. İhracat rakamlarına da yansıyan bu durum, Irak’ı uzunca bir aradan sonra Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ilk beş ülkeden biri haline getirdi. Ticaret Bakanlığı’nın dış ticaret verilerine göre; Türkiye Temmuz’da Irak’a 1 milyar 113 milyon dolan ihracat yaptı. Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak Türkiye’nin geçen ay en çok ihracat yaptığı ilk beş ülke olarak sıralandı. Son açıklanan resmi rakamlara göre 17 milyar doları aşan Türkiye-Irak ikili ticaretinde hedef 30 milyar doları yakalamak.

HABUR'DA GÜNLÜK GEÇİŞ REKORU

İki ülke arasında hızlanan siyasi ve ticari diplomasi mal ve hizmetlerin sevkiyatına da yansıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı’nda 2026'nın günlük TIR çıkış rekorunun kırıldığını açıkladı. Bolat yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin ticaret gücü, sınırlarımızın ötesine taşınırken; bölgesel ticaret yollarındaki ağırlığımız da her geçen gün artıyor. 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Şırnak ilimizin Silopi ilçesine bağlı Habur Gümrük Kapımızdan 2 bin 454 adet TIR çıkışı gerçekleştirerek, 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunu kırdık. Habur Gümrük Kapımız artık yalnızca Türkiye-Irak ticaretinin değil, Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez'e ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik İpek Yolu ticaret koridorunun en önemli geçiş kapılarından biri olarak öne çıkıyor” dedi.

906 TIR'IN YÜKÜ TÜRKİYE'DEN İHRACAT ÜRÜNÜ

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre; rekorun kırıldığı gün Habur'dan geçen TIR'ların 906'sı Türkiye'den ihracat yükü alan, 804'ü Türk limanlarından ve Avrupa'dan transit Türk TIR'larıyla taşıma yapan, 642'si tanker TIR çıkışı yapan ve 102'si ise Türkiye'den Irak üzeri transit Körfez ülkelerine taşıma yapan araçlardan oluştu.

TÜRKİYE'Yİ BÖLGENİN TİCARET ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ

  • Türkiye Yüzyılı’nda ticaret yollarını genişlettiklerini, lojistik altyapıyı güçlendirdiklerini, ihracatçının dünyaya daha hızlı ve daha güçlü ulaşmasını sağladıklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şu değerlendirmede bulundu: “2 bin 454 TIR'lık günlük rekor, büyüyen ticaretimizin ve güçlenen lojistik kapasitemizin somut bir göstergesidir. Bu başarının mimarı ihracatçılarımız, cefakâr taşımacılarımız, şoförlerimiz ve gümrük çalışanlarımızla iftihar ediyor, onlara teşekkür ediyoruz. Ülkemizin ticaret yollarını büyütmeye, ihracatımızı artırmaya ve Türkiye'yi bölgesinin ticaret üssü haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve dünyaya açılıyor.”

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Başlıklar :TicaretEkonomiIrakÖmer Bolat
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