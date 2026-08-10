Hafif ticaride yerli rüzgarı

Opel, binek araçlarının yanı sıra ticari model ailesi ile de Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir hamleyi devreye alan Opel’in hafif ticari araç ailesinin en önemli modellerinden Combo, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak.

ALMAN MÜHENDİSLİĞİ BURSA’YA TAŞINACAK

Alman mühendisliğini Türkiye’nin üretim gücüyle buluşturacak olan Opel Combo, “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak. Türkiye hafif ticari araç pazarında Opel’in büyümesine önemli katkı sağlayan Combo’nun yerli üretime geçmesi, markanın Türkiye’deki üretim yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Opel, bu yatırımla birlikte hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı, müşterilerine daha hızlı ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor. Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretimine daha önce başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo’nun da üretim programına dahil edilmesiyle Opel’in Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ürün gamı daha da genişleyecek.

MÜŞTERİLERİMİZ YERLİ ARAÇ TALEP EDİYORDU

Combo’nun Türkiye’de üretilecek olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Opel’in Türkiye ile çok köklü bir bağı bulunuyor. Geçmişte ülkemizde üretim yapan bir marka olarak bugün yeniden Türkiye’de üretime başlıyor olmak, bizim için yalnızca stratejik değil, duygusal açıdan da son derece değerli bir adım. Uzun yıllardır müşterilerimizden Opel modellerinin Türkiye’de üretilmesine yönelik güçlü bir talep alıyorduk. Bugün bu beklentiyi karşılıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Opel Combo’nun, Türk mühendisliği ve Tofaş’ın dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle Bursa’da hayat bulacak olması, iki güçlü mühendislik kültürünün buluşmasını simgeliyor” ifadelerini kullandı.

PAZARDA BÜYÜMEYE CİDDİ KATKI SUNACAK

Daha önce Opel’in Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin de Türkiye’de üretilmeye başlandığı hatırlatan Yiğit Yantaç, şöyle devam etti: “Combo modelimizin de yerli üretim ailemize katılması, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın en somut göstergelerinden biri. Yerli üretim sayesinde müşterilerimize daha hızlı, daha esnek ve daha güçlü çözümler sunarken, markamızın büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

27 BİNLİK SATIŞA İMZA ATMIŞTI

Opel, son yıllarda Türkiye hafif ticari araç pazarında sergilediği güçlü performansla dikkat çekiyor. Marka, 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik hafif ticari araç satışıyla Türkiye pazarının en çok satış yapan üçüncü markası oldu. Bu performansın en önemli itici gücünü ise 15 bin 722 adetlik satışa ulaşan Opel Combo oluşturdu. Combo, 2026 yılının ilk yedi ayında da güçlü performansını sürdürdü. Model, bu dönemde gerçekleştirdiği 7 bin 779 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payıyla C-Combivan segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer aldı. Elde edilen satış sonuçları Combo’nun Opel’in hafif ticari araç stratejisindeki kritik rolünü ortaya koyarken, yerli üretimle birlikte modelin pazardaki rekabet gücünün daha da artırılması hedefleniyor.

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