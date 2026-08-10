Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Hafif ticaride yerli rüzgarı

Hafif ticaride yerli rüzgarı

Şuayip Alabay
04:00, 10/08/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Hafif ticaride yerli rüzgarı
Yiğit Yantaç

Hafif ticari araçlarda yerli üretim rüzgarı esiyor. Fiat Doblo’nun ardından Citroen Berlingo, Peugeot Rifter ve son olarak eklenen Opel Combo’nun tüm üretimi Bursa’da gerçekleşecek. Bunların yanında Fiat Ulysse, Citroen Jumpy, Peugeot Expert ve Opel Vivaro da yerlileşerek hafif ticaride ithalatın payını azaltacak.

Opel, binek araçlarının yanı sıra ticari model ailesi ile de Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni bir hamleyi devreye alan Opel’in hafif ticari araç ailesinin en önemli modellerinden Combo, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretilmeye başlanacak.

ALMAN MÜHENDİSLİĞİ BURSA’YA TAŞINACAK

Alman mühendisliğini Türkiye’nin üretim gücüyle buluşturacak olan Opel Combo, “Made in Türkiye” etiketiyle yollara çıkacak. Türkiye hafif ticari araç pazarında Opel’in büyümesine önemli katkı sağlayan Combo’nun yerli üretime geçmesi, markanın Türkiye’deki üretim yapılanmasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Opel, bu yatırımla birlikte hafif ticari araç pazarındaki rekabet gücünü artırmayı, müşterilerine daha hızlı ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor. Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretimine daha önce başlanan Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo’nun da üretim programına dahil edilmesiyle Opel’in Türkiye’de üretilen hafif ticari araç ürün gamı daha da genişleyecek.

MÜŞTERİLERİMİZ YERLİ ARAÇ TALEP EDİYORDU

Combo’nun Türkiye’de üretilecek olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Opel’in Türkiye ile çok köklü bir bağı bulunuyor. Geçmişte ülkemizde üretim yapan bir marka olarak bugün yeniden Türkiye’de üretime başlıyor olmak, bizim için yalnızca stratejik değil, duygusal açıdan da son derece değerli bir adım. Uzun yıllardır müşterilerimizden Opel modellerinin Türkiye’de üretilmesine yönelik güçlü bir talep alıyorduk. Bugün bu beklentiyi karşılıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Alman mühendisliğiyle geliştirilen Opel Combo’nun, Türk mühendisliği ve Tofaş’ın dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle Bursa’da hayat bulacak olması, iki güçlü mühendislik kültürünün buluşmasını simgeliyor” ifadelerini kullandı.

PAZARDA BÜYÜMEYE CİDDİ KATKI SUNACAK

Daha önce Opel’in Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin de Türkiye’de üretilmeye başlandığı hatırlatan Yiğit Yantaç, şöyle devam etti: “Combo modelimizin de yerli üretim ailemize katılması, Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın en somut göstergelerinden biri. Yerli üretim sayesinde müşterilerimize daha hızlı, daha esnek ve daha güçlü çözümler sunarken, markamızın büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

27 BİNLİK SATIŞA İMZA ATMIŞTI

  • Opel, son yıllarda Türkiye hafif ticari araç pazarında sergilediği güçlü performansla dikkat çekiyor. Marka, 2025 yılında gerçekleştirdiği 27 bin 471 adetlik hafif ticari araç satışıyla Türkiye pazarının en çok satış yapan üçüncü markası oldu. Bu performansın en önemli itici gücünü ise 15 bin 722 adetlik satışa ulaşan Opel Combo oluşturdu. Combo, 2026 yılının ilk yedi ayında da güçlü performansını sürdürdü. Model, bu dönemde gerçekleştirdiği 7 bin 779 adetlik satış ve yüzde 15’lik pazar payıyla C-Combivan segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer aldı. Elde edilen satış sonuçları Combo’nun Opel’in hafif ticari araç stratejisindeki kritik rolünü ortaya koyarken, yerli üretimle birlikte modelin pazardaki rekabet gücünün daha da artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de satılan her iki otomobilden biri elektrikli ya da hibrit oldu
Ekonomi
Türkiye'de satılan her iki otomobilden biri elektrikli ya da hibrit oldu
Togg ağustos ayı kampanyası başladı: 59 bin liradan başlıyor, faizsiz, tamamına kredi imkanı
Ekonomi
Togg ağustos ayı kampanyası başladı: 59 bin liradan başlıyor, faizsiz, tamamına kredi imkanı
Araç sahiplerini ilgilendiren yeni uygulama başladı: Trafik sigortasında artık başvuruya gerek kalmayacak
Ekonomi
Araç sahiplerini ilgilendiren yeni uygulama başladı: Trafik sigortasında artık başvuruya gerek kalmayacak

Başlıklar :OtomotivOpelTicari Araç
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026