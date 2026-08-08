Euro NCAP'ten 5 yıldızlı Togg T10F: "Dünya markaları yapsa 10 milyon TL'ye satılırdı"

Togg Avrupa yollarında: Almanya'da ilk teslimatlar başladı

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg, Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştirerek tarihi bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Alman otomotiv sektörünün kalbi Stuttgart'ta düzenlenen törenle hem T10X hem de T10F modelleri sahipleriyle buluştu ve böylece Türk mühendisliğinin ürünü ilk kez Almanya yollarına çıktı. Togg, bağımsız Euro NCAP testlerinde en yüksek derece olan 5 yıldızı almış olmasıyla Avrupa pazarında güvenle yerini alıyor. Aracını teslim alan gurbetçiler, yaşadıkları gururu dile getirdi. Hüsamettin Zeybek, "Şimdi ise şu anda Almanya'da yerli üretilen arabaya biniyoruz. Güzel bir şey," derken, bir başka kullanıcı Hasan Aygüneş ise "Mercedes'imi Togg'u alabilmek için geri verdim. Onlardan daha güzel bir araba yapmamız gerçekten de çok bir gurur kaynağı benim için" ifadelerini kullandı. Togg, Almanya'da Kelheim ve Neuss'ta yeni teslimat noktaları açarken, Berlin, Essen ve Nürnberg'de servis ağını genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Dijital platform Trumore ile tüm süreçleri dijital olarak yöneten Togg, Avrupa pazarında hızla büyümeyi hedefliyor.