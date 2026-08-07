CHP'li Berhan Şimşek'den Özel ve İmamoğlu'na salvolar: Baba deyip hançerlediler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan isimleri sert sözlerle hedef aldı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Şimşek, "Kılıçdaroğlu'na 'baba' dediler, hançerlediler. 'Baba ocağı' dediler, illeri ilçeleri paramparça edip gittiler" diye konuştu. Bir gazetecinin, CHP'den ayrılanlarla ilgili görüşünü sorması üzerine ise Şimşek, "Kanımız temizleniyor hamdolsun." yanıtını verdi.
Marmaraereğlisi'nde konuşan Şimşek, CHP'nin kısa süre içinde kurultaya gideceğini belirterek görevlendirme sürecinin sürdüğünü, mahalle, ilçe ve il kongrelerinin ardından kurultayın gerçekleştirileceğini söyledi.
Kurultay sonrası yeniden halkla buluşacaklarını ifade eden Şimşek, Cumhuriyet'in ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.
Özel'e salvolar: Yapay zekayla yaparsan böyle belediye başkanları çıkar
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde belediyelere yönelik 5 operasyon yapıldığını ve bu davaların beraatla sonuçlandığını belirterek, son 2,5 yılda düzenlenen operasyonların sayısına dikkat çekti.
"Baba deyip hançerlediler"
Ayrılan isimlerin geri dönmesinin kendi tercihleri olduğunu belirten Şimşek, dönmemeleri halinde önümüzdeki seçimlerde yerlerini daha fazla ve hizmet odaklı isimlerin alacağını söyledi.
"Kanımız temizleniyor hamdolsun"
Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozet takan Şimşek, ziyaretlerini Muratlı İlçe Başkanlığı ile tamamladı.
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