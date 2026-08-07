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CHP'li Berhan Şimşek'den Özel ve İmamoğlu'na salvolar: Baba deyip hançerlediler

CHP'li Berhan Şimşek'den Özel ve İmamoğlu'na salvolar: Baba deyip hançerlediler

18:54, 07/08/2026, Cuma
AA
DHA
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CHP'li Berhan Şimşek'den Özel ve İmamoğlu'na salvolar: Baba deyip hançerlediler
Berhan Şimşek, CHP'den ayrılanlara 'kanımız temizleniyor' deyip saydırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan isimleri sert sözlerle hedef aldı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Şimşek, "Kılıçdaroğlu'na 'baba' dediler, hançerlediler. 'Baba ocağı' dediler, illeri ilçeleri paramparça edip gittiler" diye konuştu. Bir gazetecinin, CHP'den ayrılanlarla ilgili görüşünü sorması üzerine ise Şimşek, "Kanımız temizleniyor hamdolsun." yanıtını verdi.

Marmaraereğlisi'nde konuşan Şimşek, CHP'nin kısa süre içinde kurultaya gideceğini belirterek görevlendirme sürecinin sürdüğünü, mahalle, ilçe ve il kongrelerinin ardından kurultayın gerçekleştirileceğini söyledi.

Kurultay sonrası yeniden halkla buluşacaklarını ifade eden Şimşek, Cumhuriyet'in ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özel'e salvolar: Yapay zekayla yaparsan böyle belediye başkanları çıkar

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde belediyelere yönelik 5 operasyon yapıldığını ve bu davaların beraatla sonuçlandığını belirterek, son 2,5 yılda düzenlenen operasyonların sayısına dikkat çekti.

Özel'in ön seçim vaadini de eleştiren Şimşek,
"Ön seçimi örgütle değil yapay zekayla yapmış. Yapay zekayla yaparsan böyle belediye başkanları çıkar"
ifadelerini kullandı.

"Baba deyip hançerlediler"

CHP'den ayrılan milletvekillerine de tepki gösteren Şimşek,
"Baba demediler mi? Baba dediler, hançerlediler. 'Baba ocağı' dediler, illeri ilçeleri paramparça edip gittiler"
 dedi.

Ayrılan isimlerin geri dönmesinin kendi tercihleri olduğunu belirten Şimşek, dönmemeleri halinde önümüzdeki seçimlerde yerlerini daha fazla ve hizmet odaklı isimlerin alacağını söyledi.

"Kanımız temizleniyor hamdolsun"

Bir gazetecinin, CHP'den ayrılanlarla ilgili görüşünü sorması üzerine ise Şimşek,
"Kanımız temizleniyor hamdolsun."
 yanıtını verdi.

Program kapsamında partiye katılan yeni üyelere rozet takan Şimşek, ziyaretlerini Muratlı İlçe Başkanlığı ile tamamladı.


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Başlıklar :Berhan ŞimşekCHPEkrem İmamoğluÖzgür Özel
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