Özgür Özel'in siyasi hesabı kabarıyor: 'Rüşvet' fezlekesinin detayları CHP’deki çürümüşlüğü gözler önüne serdi
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen 'zincirleme şekilde rüşvet almak' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İki isim hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, işlem yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Detayları ortaya çıkan fezlekede, soruşturmanın dayanakları arasında yer alan milyonlarca liralık kirli para hareketlerine ilişkin çarpıcı ayrıntılar da yer aldı.
- Fezlekeler, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci ve 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iddiaları kapsıyor.
Daha önce Antalya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda yetersizlik kararları verilerek dosyalar, Ankara'ya gönderilmişti.
Hazırlanan fezlekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Milyonlarca liralık kirli para trafiği
- Dosyada 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleri delil olarak yer aldı.
VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta teminine dair anlatımlar da dosya kapsamına alındı.
Dokunulmazlığının kaldırılması talebi
Fezlekede, Mustafa Gökhan Böcek'in ifadelerine de ayrıntılı şekilde yer verildi.
Böcek, babasının aday gösterilmesi sürecinde Veli Ağbaba'nın arayarak Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söylediğini aktardı.
"7-8 milyon lira nakit iyi olur"
Adaylık için 50 milyon liralık rüşvet
Özkan Yalım da itiraf etti
"Benim valizin içine koy"
2023 sonundaki CHP Kurultayı sürecinde 200 bin TL'yi Özel'in, Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını, 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon TL'yi CHP İl Başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini anlattı.
"Farz edin ki vermiş bunun neresi rüşvet?"
Bundan sonraki süreçte dosyaların, TBMM Başkanlığı'na sunulması ve Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan Karma Komisyon'da değerlendirilmesi bekleniyor.
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