Anasayfa
Gündem
Politika
Özgür Özel'in siyasi hesabı kabarıyor: 'Rüşvet' fezlekesinin detayları CHP’deki çürümüşlüğü gözler önüne serdi

Özgür Özel'in siyasi hesabı kabarıyor: 'Rüşvet' fezlekesinin detayları CHP’deki çürümüşlüğü gözler önüne serdi

10:36, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 10:50, 07/08/2026, Cuma
Diğer
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Özgür Özel'in siyasi hesabı kabarıyor: 'Rüşvet' fezlekesinin detayları CHP’deki çürümüşlüğü gözler önüne serdi
Özgür Özel ve Veli Ağbaba

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen 'zincirleme şekilde rüşvet almak' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İki isim hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, işlem yapılmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Detayları ortaya çıkan fezlekede, soruşturmanın dayanakları arasında yer alan milyonlarca liralık kirli para hareketlerine ilişkin çarpıcı ayrıntılar da yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı
Özgür Özel
 ile Malatya Milletvekili
Veli Ağbaba
 hakkında
"zincirleme şekilde rüşvet almak"
 suçlamasıyla fezleke hazırladı. Hazırlanan fezleke, gerekli işlemlerin yapılması için Adalet Bakanlığı’na iletildi.
  • Fezlekeler, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci ve 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iddiaları kapsıyor.

Daha önce Antalya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda yetersizlik kararları verilerek dosyalar, Ankara'ya gönderilmişti.

Özgür Özel hakkında daha önce de çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi bulunuyordu; son dosyayla birlikte bu sayı 60'ın üzerine çıktı.
Özel, mahkemenin
'mutlak butlan'
 kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınmış ve ardından Yeni Parti'nin genel başkanlığına geçmişti.

Hazırlanan fezlekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Özgür Özel - Muhittin Böcek
Özgür Özel - Muhittin Böcek
Sabah'ın haberine göre; Özel'in, sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kullanarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde
Muhittin Böcek
'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesini sağlamak amacıyla Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan veya
Veli Ağbaba
aracılığıyla maddi menfaat temin ettiği ileri sürüldü.

Milyonlarca liralık kirli para trafiği

Ayrıca Özel'in, 2023 CHP Kurultayı sürecinde Uşak Belediye Başkanı
Özkan Yalım
'dan da menfaat sağladığı iddia edildi.
  • Dosyada 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleri delil olarak yer aldı.
Özgür Özel - Özkan Yalım
Özgür Özel - Özkan Yalım

VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta teminine dair anlatımlar da dosya kapsamına alındı.

Dokunulmazlığının kaldırılması talebi

Savcılık,
'zincirleme şekilde rüşvet almak'
suçundan Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

Fezlekede, Mustafa Gökhan Böcek'in ifadelerine de ayrıntılı şekilde yer verildi.

Böcek, babasının aday gösterilmesi sürecinde Veli Ağbaba'nın arayarak Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söylediğini aktardı.

Özgür Özel - Veli Ağbaba
Özgür Özel - Veli Ağbaba

"7-8 milyon lira nakit iyi olur"

Önce 30 milyon TL, ardından
1 milyon euro
 istendiğini belirten Böcek, babasının
"Gereğini yap."
 demesi üzerine parayı Antalya’daki esnaftan toplayıp 9 Ocak 2024'te eşiyle Ankara'ya götürdüğünü ve CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba'nın yönlendirdiği
Emre Caner
'e teslim ettiğini ifade etti.
Lansmandan önce Ağbaba'nın
"7-8 milyon TL nakit iyi olur."
 demesi üzerine Antalya Cam Piramit'teki lansmanda 200 bin doları teslim ettiğini de anlattı.

Adaylık için 50 milyon liralık rüşvet

Muhittin Böcek de ifadesinde, genel merkezin maddi talepleri için oğluna
"Gereğini yap."
 talimatı verdiğini doğruladı.
İstanbul Başsavcılığı soruşturmasındaki tanık ifadelerinde şoför Onur Nasuh, Böcek’in adaylığı için İstanbul’daki seçim merkezine
50 milyon TL
 gönderildiğini; başka tanıklar da yüksek miktarda para ödendiğini beyan etti.

Özkan Yalım da itiraf etti

Etkin pişmanlıktan yararlanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise Özel'in talimatıyla kullanımına verilen
Mercedes V300 VIP
 aracın dönüşümüne
170 bin euro + KDV
 ödediğini açıkladı.
Yalım; Özel'in babası adına alınan VW Taigo aracın 180 bin TL'lik farkını ödediğini, 2022'de eşi ve kızına çanta gönderdiğini, Özel'in talebiyle bir çanta daha aldığını ve 2019'da kol saati hediye ettiğini belirtti.

"Benim valizin içine koy"

2023 sonundaki CHP Kurultayı sürecinde 200 bin TL'yi Özel'in, Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşetle bıraktığını, 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon TL'yi CHP İl Başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini anlattı.

HTS ve baz kayıtları bu teslimatları doğruladı. Fezlekedeki 13 Ekim 2023 tarihli mesajda Özel'in, Yalım'a
"Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver."
 yazdığı aktarıldı.

"Farz edin ki vermiş bunun neresi rüşvet?"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki fezlekeye ilişkin
“Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için 'Para verdim.' diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Varsayınız ki vermiştir. Birbirimize verdik biz, para birleştirdik. Araç kiraladık falan. Farz edin ki vermiştir. Bunun nesi rüşvet?"
 şeklinde açıklama yaptı.
Fezlekeler Adalet Bakanlığı'na iletildi.

Bundan sonraki süreçte dosyaların, TBMM Başkanlığı'na sunulması ve Anayasa ve Adalet Komisyonu'ndan oluşan Karma Komisyon'da değerlendirilmesi bekleniyor.

Sürücüler artık hız yapamayacak: Yaya geçitlerinde yeni dönem
Dünya
Sürücüler artık hız yapamayacak: Yaya geçitlerinde yeni dönem
Dev banka binasını sattı: Bilgi vermekten kaçındılar
Ekonomi
Dev banka binasını sattı: Bilgi vermekten kaçındılar
Altın 28 haftanın zirvesinde: Şimdi gözler kritik seviyelerde
Ekonomi
Altın 28 haftanın zirvesinde: Şimdi gözler kritik seviyelerde
Trabzon ile Kahire arasında direkt uçuşlar başladı
Ekonomi
Trabzon ile Kahire arasında direkt uçuşlar başladı
Fındık alım satım fiyatı açıklandı
Ekonomi
Fındık alım satım fiyatı açıklandı
Başlıklar :özgür özelveli ağbabarüşvet soruşturmasıchp
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026