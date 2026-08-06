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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı

21:30, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 22:03, 06/08/2026, Perşembe
AA
DHA
Yeni Şafak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı
Hür Ağbaba ve Ferat Yetişsin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferhat Yetişsin tutuklandı. Ağbaba ile Yetişsin, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'nin Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilmiş, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat’ karıştırmakla ilgili başlatılan soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin tutuklandı.

20 Mayıs'ta operasyonun düğmesine basıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik çalışma yürüttü. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Mayıs sabahı operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firması yetkilisi Salih Eren ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Özpolat, gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer de bir gün sonra yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken, dün sabah ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda, Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile bağlantıları tespit edilen Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile Ferat Yetişsin 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Soruşturma

Soruşturma dosyasında, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı ileri sürülen Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisinin mercek altına alındığı ifade edilmiş, söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu iddia edilmiş, bu durumun da "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" yönünden adli incelemeye tabi tutulduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan Süleyman Ekinci ile Erensan İnşaat yetkilisi S.E, Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret AŞ yetkilisi M.Ö. ile dönemin İZBETON Genel Müdürü H.S. 23 Mayıs'ta tutuklanmıştı.


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Başlıklar :Hür AğbabaVeli AğbabaFerhat Yetişsin
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