Netanyahu başarılı olamayacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani ile dün Ankara’da bir araya geldi.
İki isim görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. “Suriye’de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini koruyor” diyen Fidan, “Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye’nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruri” ifadelerini kullandı.
HÜRMÜZ’ÜN AÇILMASINI ÜMİT EDİYORUZ
ABD ile İran müzakerelerine değinen Fidan, “Bir an önce ateşkesin yeniden sağlanmasını ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını ümit ediyoruz. Bu konudaki katkılarımıza da devam edeceğiz” diye konuştu.
İSRAİL, SURİYE’NİN İSTİKRARINA TEHDİT
Lübnan’da olan her olayın Suriye’yi ve Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Fidan, “İsrail, barış çabalarını sabote etmeyi ve Filistinlileri Gazze’den koparmayı hedefliyor. Bu hedefi de değişmedi. Mümkünse Gazze’yi Filistinsiz bir yer haline, onların yaşayamayacağı bir yer haline getirmeye çalışmakta. Ancak Netanyahu bu politikasında başarılı olamayacak. Gazzeliler, Gazze’de yaşamaya, geleceklerini inşa etmeye devam edecekler. İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biri. Uluslararası toplumun İsrail’in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koyması gerekiyor” dedi.
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