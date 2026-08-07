Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Yerine Cevdet Yılmaz vekalet edecek
00:28, 07/08/2026, Cuma
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevine, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Karara ilişkin tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Krallığı’na ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti
Resmi Gazete’de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos Cuma günü Suudi Arabistan Krallığı ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı’na Anayasa’nın 106’ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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