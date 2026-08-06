Suriyeli bakanla güvenlik zirvesi

MGK'dan 8 maddelik bildiri: İstikrar ve refah vurgulu 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Sekiz maddelik bildiride istikrar ve refah vurgusuyla Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mesajı verildi. Gazze Barış Planı kapsamında son günlerde ilerleme sağlanmasına rağmen İsrail yönetiminin ateşkes ihlallerini sürdürdüğü belirtilen bildiride, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünün tırmandırıldığı ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırıların devam ettiği ifade edildi. Bildiride ayrıca İran-ABD gerilimi için müzakere çağrısında bulunulurken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin düşürülmesi istendi.