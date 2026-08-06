Suriyeli bakanla güvenlik zirvesi
, Perşembe04:00, 06/08/2026
Yeni Şafak
Esed Hasan Şeybani
Ankara, bugün kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak.
Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine Ankara’ya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesini güvenlik oluşturacak. Edinilen bilgilere göre Fidan terör örgütlerine karşı mücadelede koordinasyonun daha ileri seviyeye taşınması yönünde adım atılması gerektiğini belirtecek. Ekonomik ilişkilerin de gözden geçirileceği zirvede, Suriye'nin yeniden inşa sürecine Türkiye’nin verdiği destek masaya yatırılacak.
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