Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya tahliye

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger’in tahliyesine hükmetti.

200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı.

Beş ismin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan incelemede, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağı hususları hep birlikte değerlendirildiğinde sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat’ın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.

Çaykara ve Zenger tahliye edildi

Sanıklar Özcan Zenger ve Utku Caner Çaykara’nın ise tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıklar ve müdafilerinin sağlık durumlarına ilişkin dilekçe sundukları ve duruşmalara yansıyan sağlık durumları itibariyle bu aşamada tutuklu olmalarının ölçülü olmayacağı değerlendirilerek başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmedildi.

Gündem

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında yeni gelişme: Rıza Akpolat'ın yakınları dahil dört isme tahliye

Gündem

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde ilk duruşma: Salondan ses ve görüntü alan şahıslara gözaltı talimatı

Gündem

CHP medyası ‘koruma şovu’ diye lanse etmişti: Hasan Öztürk CHP’nin rüşvetçisi Aziz İhsan Aktaş’ın korunmasını değerlendirdi