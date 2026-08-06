Görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Çaykara'ya tahliye
Geçtiğimiz yılın mayıs ayında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi.
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 200 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara ve Özcan Zenger’in tahliyesine hükmetti.
200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı
Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütü tarafından belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutukluluk incelemesi yapıldı.
Beş ismin tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan incelemede, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanıkların suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, öngörülen ceza miktarına göre tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olduğu ve kaçma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin orantılılık ilkesi gereğince yeterli olmayacağı hususları hep birlikte değerlendirildiğinde sanıklar Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka, Oya Tekin ve Rıza Akpolat’ın tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.
Çaykara ve Zenger tahliye edildi
Sanıklar Özcan Zenger ve Utku Caner Çaykara’nın ise tutuklulukta geçirdikleri süre, sanıklar ve müdafilerinin sağlık durumlarına ilişkin dilekçe sundukları ve duruşmalara yansıyan sağlık durumları itibariyle bu aşamada tutuklu olmalarının ölçülü olmayacağı değerlendirilerek başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmedildi.
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