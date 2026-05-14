'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında yeni gelişme: Rıza Akpolat'ın yakınları dahil dört isme tahliye

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasında duruşmasının görülmesine devam edildi. Savcı mütalaasında Aziz İhsan Aktaş hakkında 280 yıla kadar hapis talebinde bulundu. Mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Haziran'a ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3’ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda görülüyor. Savcı 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaasının özetini okudu.

Dört sanık hakkında tahliye talebi

Savcı ayrıca, sanıklar Ali Rıza Yılmaz, Burak Kangal, Kazım Gökhan Yankılıç ve Rabil Artan’ın ise tutuklulukta geçirdikleri süreyle, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Aziz İhsan Aktaş'a 280 yıl hapis talebi

Savcılık mütalaasında, Aziz İhsan Aktaş hakkında 'Suç örgütü kurmak' 29 ayrı 'İhaleye fesat karıştırma', 19 'Özel belgede sahtecilik', 4 'Resmi belgede sahtecilik', 3 'Rüşvet' ve 3 'Edimin ifasına fesat karıştırma' suçlamasıyla toplam 103 yıldan 280 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Rıza Akpolat'a 234 yıl ceza istemi

Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 30 kez 'İhaleye fesat karıştırma', 17 kez 'Özel belgede sahtecilik', 2 kez 'Resmi belgede sahtecilik', 1 kez 'Nitelikli dolandırıcılık', 2 kez 'Rüşvet', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı değerlerini aklama' ile 'Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 86 yıldan 234 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz hakkında ise 21 ayrı 'İhaleye fesat karıştırma’, 17 kez 'Özel belgede sahtecilik', 2 kez 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 64 yıl 6 aydan 179 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Dört belediye başkanının 12 yıla kadar hapsi istendi

Tutuksuz sanık Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın ise 'İhaleye fesat karıştırma', 'Özel belgede sahtecilik', 'Resmi belgede sahtecilik’, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 3 ayrı 'Rüşvet' suçundan toplam 21 yıl 6 aydan 75 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile tutuksuz sanıklar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin’in 'Rüşvet' suçundan 4 yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ahmet Özer'e 12 yıla kadar hapis talebi

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ise 2 ayrı 'İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında 'Ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması' suçundan beraat talep edilirken, 'Rüşvet' suçundan ise 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuksuz yargılanan Baki Nugay hakkında ise 'Suç örgütü kurmak', 30 kez 'İhaleye fesat karıştırma', 19 kez 'Özel belgede sahtecilik', 4 kez 'Resmi belgede sahtecilik', 7 kez 'Rüşvet', 3 kez 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplam 119 yıldan 328 yıla kadar hapis cezası istendi. Mütalaada Aktaş ve Nugay’a etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Tutukluluk hallerinin devamı istendi

Mütalaada tutuklu sanık Ali Rıza Yılmaz ile tutuksuz sanıklar Gülal Erdovan Anıl, Gülşah Ocak ve Zafer Ozan Ay hakkında 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan beraati talep edildi. Mütalaada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Celal Tekin, Ceyhan Kayhan, Erhan Daka ve Özcan Zenger’in tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Ara karar açıklandı

Duruşmada 11 ismin tutukluluğuna ilişkin ara karar açıkladı. Mahkeme heyeti, 4 kişinin tahliyesine, 7 ismin ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Dört isim hakkında tahliye kararı

Mahkeme, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç, Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 15 Haziran tarihine ertelendi.



