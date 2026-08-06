İçişleri Bakanı Çiftçi: Terörsüz Türkiye devletimizin sarsılmaz iradesidir
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye'nin devletimizin sarsılmaz iradesi olduğunu belirtti. Çiftçi, "Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır." dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin, geniş bir mutabakatla Gazi Meclisimizin takdirine sunulması; terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yolunda tarihî bir adımdır." ifadelerini kullandı.
"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde atılan bu adım; milletimizin çözüm iradesini, devletimizin kudretini ve ortak geleceğimize duyduğumuz güçlü inancı ortaya koymaktadır." diyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü; bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür.
Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, millî birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz.
Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur.
Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır. Kanun teklifinin aziz milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, birlik ve kardeşliğimizi daim; devletimizi güçlü, milletimizi her türlü fitne ve tehditten emin eylesin."
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.