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MGK'dan 8 maddelik bildiri: İstikrar ve refah vurgulu 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' mesajı

MGK'dan 8 maddelik bildiri: İstikrar ve refah vurgulu 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' mesajı

19:42, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:09, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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MGK'dan 8 maddelik bildiri: İstikrar ve refah vurgulu 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' mesajı
MGK'da terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Sekiz maddelik bildiride istikrar ve refah vurgusuyla Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge mesajı verildi. Gazze Barış Planı kapsamında son günlerde ilerleme sağlanmasına rağmen İsrail yönetiminin ateşkes ihlallerini sürdürdüğü belirtilen bildiride, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünün tırmandırıldığı ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırıların devam ettiği ifade edildi. Bildiride ayrıca İran-ABD gerilimi için müzakere çağrısında bulunulurken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin düşürülmesi istendi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının ardından ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yapıldı.

Kritik öneme sahip MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

Yaklaşık iki saat 15 dakika süren toplantının ardından, ele alınan konu başlıklarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sekiz maddelik bildiride, başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasına yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar hakkında Kurul üyelerine bilgi sunulduğu belirtildi. Son dönemde yaşanan uluslararası gelişmelerin de toplantıda ele alındığı kaydedildi.

'Terörsüz Türkiye' hedefindeki süreç değerlendirildi

MGK'da, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda kaydedilen ilerlemeler masaya yatırıldı. Bildiride, Türkiye'nin ve bölgenin güvenlik, istikrar ve refahını güvence altına almayı amaçlayan çalışmaların tarihi bir aşamaya ulaştığı belirtilirken, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar konusunda değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.

FETÖ ile mücadele mesajı

Kurulda, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla FETÖ ile mücadelede gelinen son durum da değerlendirildi. Bildiride, örgütün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

NATO Zirvesi değerlendirildi

Toplantıda, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi de gündeme geldi. Zirvenin, ittifakın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğu belirtilirken, Türkiye'nin sahip olduğu ileri imkân ve kabiliyetleri müttefikleriyle paylaşmaya yönelik yapıcı yaklaşımını sürdürdüğü ifade edildi.

İran-ABD gerilimi için müzakere çağrısı

MGK bildirisinde, İran ile ABD arasında yeniden yaşanan çatışmaların bölge ülkeleri ile küresel ticaret güzergâhları açısından oluşturduğu risklere dikkat çekildi. Tüm taraflara güç kullanımından kaçınmaları ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla müzakere masasına dönmeleri çağrısında bulunuldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin düşürülmesi istendi

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde ise stratejik sıkışmışlığın Karadeniz ve Hazar Denizi başta olmak üzere çevre bölgelerin çatışma alanına dönüştürülmesiyle aşılamayacağı ifade edildi. Savaşın tarafları, bölgede yükselen gerilimi düşürecek ve barışın tesisini sağlayacak somut adımlar atmaya davet edildi.

Suriye ve Irak ile iş birliği vurgusu

Bildiride, Türkiye'nin Suriye ve Irak ile geliştirdiği çok boyutlu iş birliğinin bölgesel güvenlik, huzur ve refah açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, Ankara'nın bölgesel dayanışmayı güçlendirecek girişimlere katkı sunmayı sürdüreceği kaydedildi.

Gazze ve Mescid-i Aksa mesajı

MGK'da Gazze'deki son gelişmeler de ele alındı. Gazze Barış Planı kapsamında son günlerde ilerleme sağlanmasına rağmen İsrail yönetiminin ateşkes ihlallerini sürdürdüğü belirtilen bildiride, Filistin topraklarındaki yerleşimci terörünün tırmandırıldığı ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı saldırıların devam ettiği ifade edildi. Uluslararası topluma, bu gelişmeler karşısında açık ve tavizsiz bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.


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Başlıklar :Milli Güvenlik KuruluMGKCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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