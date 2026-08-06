Fındık alım satım fiyatı açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı 2026/2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. TMO, yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındığın kilogram fiyatını 255 TL, levant kaliteyi ise 250 TL olarak belirledi.
Karadeniz'de fındık hasadına sayılı günler kala üreticilerin gözü Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı alım fiyatlarındaydı.
Beklenen duyuru Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Yeni sezon kabuklu fındık alım fiyatları netleşirken, alımların başlayacağı tarih de kamuoyuyla paylaşıldı.
2026 TMO fındık alım fiyatları açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026/27 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı.
- Ayrıca yüksek randımanlı ürünler için de ek ödeme yapılacak. Buna göre yüzde 50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için Giresun kalite fındıkta kilogram başına 5,10 TL, levant kalite fındıkta ise kilogram başına 5,00 TL ilave fiyat verilecek.
Toprak Mahsulleri Ofisi, yeni sezon alımları için teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Kabuklu fındık alımları 24 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Üreticiler ise 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerlerinden, randevu.tmo.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden randevu oluşturabilecek.
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