Haftanın son işlem gününde altın piyasasında yükseliş ivmesi korunuyor.

Ons altın, çarşamba günkü sert yükselişin ardından son iki seansta yatay bir görünüm sergilese de haftalık kazancı yüzde 5'e ulaştı. Geçen cuma 4.045 dolardan kapanan ons, 7 Ağustos sabahında 4.250 dolar seviyesinden işlem gördü. Fiyat hafta içinde 4.304 dolarla yeni zirveyi test etti.

Gram altında haftalık kazanç yüzde 5,50

Spot gram altın da ons altındaki yükselişe paralel hareket etti. Geçen haftayı 6.172 TL'den tamamlayan gram altın, hafta içinde 6.585 TL'yi gördü. 7 Ağustos 2026 saat 06.00 itibarıyla 6.512 TL seviyesinden güne başlayan gram altının haftalık yükselişi yüzde 5,50'ye ulaştı.

Küresel yatırımcı yeniden altına yöneldi

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) verileri, yatırımcıların altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden para aktarmaya başladığını ortaya koydu. Önceki iki ayda yaşanan çıkışların ardından başlayan girişlerde tüm bölgelerin katkısı dikkat çekti.

WGC'ye göre yıl başından bu yana küresel altın ETF'lerine toplam 11 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Asya fonları yıl genelinde en yüksek katkıyı sağlarken Avrupa ikinci sırada yer aldı. Kuzey Amerika'daki fonlarda ise net çıkış sürdü.

4 bin dolar seviyesi yeniden gündemde

Altının temmuz ayında dört aylık düşüş serisine son vermesi de piyasanın dikkat çektiği gelişmeler arasında. Analistler, birkaç aylık geri çekilmenin ardından ons altında 4.000 dolar civarındaki seviyelerin bazı yatırımcılar açısından yeniden alım fırsatı olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Piyasaların gözü ABD istihdam verisinde

Altındaki son yükselişte Orta Doğu'da yeniden diplomasi ve anlaşma ihtimalinin güçlenmesi, petrol fiyatları üzerindeki baskının azalması ve Fed'in faiz artıracağı yönündeki beklentilerin zayıflaması etkili oldu.

Şimdi ise piyasaların odağında ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Temmuz ayında ABD'de 88 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşmesi bekleniyor.

Beklentilerin altında kalacak bir istihdam verisinin, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesi ve altına yeni destek sağlaması bekleniyor. Eylül ayında Fed'in faiz artırma ihtimali ise piyasalar tarafından yüzde 54 seviyesinde fiyatlanıyor.

Altında kritik eşikler belli oldu

Ahlatçı Yatırım'ın değerlendirmesine göre ABD istihdam verisi, ons altında mevcut hareketin devam edip etmeyeceği açısından kritik önem taşıyor. Analizde 4.210 doların üzerinde kalıcılık olumlu, yükseliş trendinin güç kazanması açısından ise 4.380 dolar seviyesinin aşılması gerektiğine dikkat çekildi.

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