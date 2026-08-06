Trabzon ile Kahire arasında direkt uçuşlar başladı

"Kadimden beri çok iyi ilişkilerimizin olduğu İran ile bu görüşmelerin neticesinde 11 Ağustos'ta Tahran'dan Trabzon'a ilk tarifeli sefer gerçekleşecek. Salı ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleşecek olan seferler 23 Ekim'e kadar devam edecek. Talebe göre devam edebilecek seferler, iki ülkenin turizmine olumlu katkılar sağlayacaktır."